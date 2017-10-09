إليسا تعيد تغريدة لوزير سعودي تثير الجدل لبنانيا

لندن – “القدس العربي”:

أثارت أليسا جدلا واسعا في لبنان، بعد إعادة تغريد ما كتبه وزير الدولة لشؤون الخليج في المملكة العربية السعودية ثامر السبهان، على “تويتر”. وكتبت اليسا فوق التدوينة: إذا أتتك مذمتي”.

وكان السبهان قد نشر تغريدة يشتم فيها بشكل ضمني أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، الذي ذكره في إحدى خطاباته وقال إن “حزب الله أكبر من يواجهه السبهان وسادته بتحالف محلي في لبنان ولذلك هو يدعو لتحالف دولي.. وأن السعودية وحكّامها لا يستطيعون فعل شيء.. هم يستطيعون مهاجمته إعلاميا فقط”. مضيفا أنه “في هذا الزمن لدينا دم وسيف في معركة نؤمن بها، ومحورنا اليوم في أقوى حال نسبة إلى أي زمن مضى”.

وأعادت اليسا تغريدة السبهان الذي قال فيها: إذا أتتك مذمتي من ناقص… فهي الشهادة لي بأني كامل”. وكتب كثيرون تعليقات حول إعادة التغريد من قبل الفنانة اللبنانية المعروفة بقربها من “القوات اللبنانية”، وإعلانها موقفا معاديا لحزب الله. وكتب محمد: “اليسا والسبهان في خندق واحد، ما سر هذا التقارب”.