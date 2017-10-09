الإنكليزي كرواتش يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

“القدس العربي”-(وكالات): دخل المهاجم الإنكليزي بيتر كراويتش لاعب ستوك سيتي موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، “كراوتش يدخل موسوعة غينيس كأكثر من سجل أهدافًا بالرأس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم”.

وأضافت، “كراوتش أحرز 51 هدفًا بالرأس في مسيرته مع 6 أندية بالبريميرليغ، متفوقًا على أسطورة نيوكاسيل يونايتد ألان شيرار الذي سجل 46 هدفًا فقط بالرأس″.

وفي تصريح لـ(بي بي سي) قال، “إذا كنت مهاجمًا فيجب أن تكون في منطقة الجزاء وعلى استعداد للحصول على الكرة في أي وقت”.

وأضاف، “هذه هي الطريقة التي ألعب بها، ولن تتغير أبدًا، كل ما يشغل بالي في الملعب هو كيفية وصول رأسي للكرة”.

كراوتش (36 عامًا)، سجل 105 هدفًا في البريميرليغ خلال 436 مباراة خاضها لست أندية هي توتنهام هوتسبير وبورتسموث وأستون فيلا وساوثهامبتون ونورويتش سيتي بالإضافة لستوك سيتي.