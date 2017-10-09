الناتو ينشر قوة متعددة الجنسيات جنوبي رومانيا

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، اليوم الإثنين، نشر قوة متعددة الجنسيات، في مدينة كرايوفا، جنوبي رومانيا، بهدف مواجهة التهديد الروسي المتزايد في منطقة البحر الأسود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست، بين الرئيس الروماني كالوس يوهانيس، وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ.

ونقلت شبكة “بالقان إنسايت” (خاصة) عن ستولتنبيرغ القول إنّ “الناتو يسعى لتعزيز تواجده البري والجوي والبحري في كل من رومانيا وبلغاريا كرد مباشر على تنامي التواجد الروسي في البحر الأسود، وممارسات موسكو العدوانية في أوكرانيا”.

وأضاف أنّ “تواجد الناتو في تلك المنطقة سيبعث رسالة مضمونها أن أي اعتداء ضد أي من أعضائه يعد تهديدًا لجميع حلفائه”.

ويتواجد أمين عام حلف الناتو في رومانيا لحضور جلسة العامة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي في بوخارست.

ومن جهته، اعتبر الرئيس الروماني نشر الناتو قوات في بلاده “نجاحًا دبلوماسيًا”، ونوه إلى أن رغبة بوخارست قائمة على “إحلال السلام لا الحرب”.

وقال يوهانيس: “لا نعد أنفسنا تهديدًا لروسيا، بل نحن نريد فقط حليفًا استراتيجيًا على المدى البعيد، والحوار من موقع دفاعي قوي”.

تجدر الإشارة أن القوة المشتركة في كرايوفا ستشارك فيها كل من بلغاريا، وكندا، وألمانيا، إيطاليا، وبولندا، والبرتغال وإسبانيا، وهولندا، والمجر.

ومنذ قمة وارسو عام 2016، تطالب بوخارست بتعزيز وجود قوات الناتو في جنوب شرقي أوروبا.