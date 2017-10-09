لافروف: واشنطن قد تتسبب بـ”تصعيد غير مقبول” مع بيونغ يانغ

“القدس العربي” ـ (وكالات):

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية الاثنين نظيره الاميركي ريكس تليرسون من ان واشنطن قد تتسبب في “تصعيد غير مقبول” للتوتر مع كوريا الشمالية، بحسب ما افادت موسكو.

واوضح بيان للخارجية الروسية ان لافروف اعتبر خلال المحادثة الهاتفية مع تليرسون انه “من غير المقبول تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية الذي تؤدي اليه الاستعدادات العسكرية الاميركية في المنطقة”.

ودعا لافروف الى تسوية الخلافات “بوسائل دبلوماسية حصرا”.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال السبت ان الجهود الدبلوماسية باتجاه كوريا الشمالية دائما ما فشلت. واضاف “آسف لكن الحل يكمن في شيء واحد”، دون ان يوضح اكثر.

وكان ترامب اشار في تغريدة قبل اسبوع الى انه قال لتيلرسون انه “يضيع وقته” وذلك بعد ان اكد الوزير وجود اتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اجرتا في ايلول/سبتمبر 2017 مناورات قرب الحدود مع كوريا الشمالية.

واقترحت الصين خطة دعمتها روسيا، تنص على تعليق برنامج التسلح النووي الكوري الشمالي في مقابل وقف المناورات العسكرية الاميركية في المنطقة، وهو ما رفضته واشنطن.

وكان ترامب هدد بان “يدمر تماما” كوريا الشمالية في حال شنت بيونغ يانغ هجوما على بلاده او اي من حلفائها.