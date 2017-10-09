﻿شاب عراقي يتولى مسؤوليات محافظ كربلاء لمدة أسبوع

كربلاء – أ ف ب: تولى علاء ابراهيم، الذي ارتدى بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق وحذاء أسود لماعا، طيلة أسبوع، مهام محافظ كربلاء بعد أن تحداه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستلهم علاء (27 عاماً) من كربلاء الواقعة على بعد مئة كيلومتر جنوب بغـــــداد، «التحدي» الذي أطلقه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، للتوجه إلى المحافظ عبر «فيسبوك»

ورحب عقيل الطريحي (58 عاماً) محافظ كربلاء منذ أربع سنوت، بالتحدي، وقال إن ذلك «تجربة واعدة «. كما استقبل أيضا مع علاء، ثلاثة شباب بينهم فتاة، في بلد 60٪ من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

وأضاف أن «هذه وسيلة لدعم الشباب وكسر الحواجز بينهم وبين المسؤولين».

ورأى أن تولي علاء للمهمة فرصة «لتبادل الأفكار وخبرات المواطنين والاستفادة من الأفكار التي يقترحها الشباب».

علاء، الذي يحمل شهادة في المحاسبة، ويعمل صحافيا في إذاعة كربلاء، قال إن مجيئه إلى المحافظة ليس «فكرة في الهواء تطرح من شاب ساذج».

وبين أن «هذه الفكرة جاءت ليس من أجل السلطة (…) نريد إيصال معاناة المواطن إلى المسؤول والاطلاع على عمل المسؤول «.

وأشار إلى أن مدينة كربلاء، مركز المحافظة، بحاجة إلى أفكار لتحسين البنى التحتية فيها، وتعزيز مشاركة المواطن.

وجلس علاء على كرسي المحافظ بينما شرح له الطريحي كل وثيقة يوقعها. وبعد أسبوع في مقر المحافظة، شدد الشاب على أن البطالة كانت الموضوع الرئيسي الذي توجه إلى المحافظ بشأنه لأنها تؤثر على الشباب بشكل خاص في جميع عموم البلاد.

ولفت كذلك إلى «العقبات التي تواجه المسؤولين خلال عملهم».

وأثار التحدي حماسة شبان آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العديد من المسؤولين استقبلوا شباناً عراقيين ليوم أو لأسبوع، في إطار تحد مماثل.