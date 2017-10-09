﻿وجود وزير دفاع إسرائيلي سابق في المغرب يثير جدلا

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف: قدم محامون مغاربة، أمس الإثنين، طلبا لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريتز، وهو ما أثار جدلاً حاداً بين الأوساط السياسية المغربية. الوزير الإسرائيلي السابق في حقه شكاية سابقة تم تقديمها عام 2012 أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وحصول مجازر ضد المدنيين.

وطالب المحامون، وهم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية «باعتقال الإرهابي عمير بيريتز والوفد الصهيوني المرافق له» بالتوازي مع وقفة رمزية أمام محكمة الاستئناف في الرباط.

وأثار حضور الوفد لمناظرة دولية نظمها مجلس المستشارية والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بمشاركة المنظمة العالمية للتجارة، استنكارا كبيرا ضمن الأوساط السياسية والحقوقية المغربية، وأصدرت ثلاث مجموعات برلمانية في مجلس المستشارين بيانا استنكرت فيه الحدث.

واتهم نبيل شيخي، رئيس فريق حزب «العدالة والتنمية» في مجلس المستشارين رئيس المجلس حكيم بن شماس بالمسؤولية عن استضافة الوفد. واعتبر القرار «دبر بليل واستفرد بتدبيره رئيس المجلس ويتحمل مسؤولية كاملة فيه». الوزير الإسرائيلي السابق وصف المحتجين على حضوره بـ»المتطرفين»، وأكد أنه «يحظى شخصيا بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات»، كما عبر عن التفاؤل بـ»فتح صفحة جديدة مع الدول العربية المعتدلة ومن ضمنها المغرب».

(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23)