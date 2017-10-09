﻿نجلا مبارك حضرا المباراة والسيسي غاب… وهنية يحتفل عبر الإعلام المصري فقط

القاهرة ـ « القدس العربي» من تامر هنداوي: نشرت صفحة «أنا آسف يا ريس»، المؤيدة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على موقع «فيسبوك»، صورا لنجلي مبارك، جمال وعلاء، خلال حضورهما مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة للمونديال، التي أقيمت في ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وتمكن فيها المنتخب المصري من التأهل لمباريات كأس العالم التي ستجري في روسيا العام المقبل.

وعلّقت الصفحة على الصور ساخرة، وقالت:»جمال وعلاء في الاستاد، بينما السيسي لم يستطيع الدخول».

واعتادت الصفحة المؤيدة لمبارك توجيه انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمقارنة بين السياسات التي يتبناها والسياسات التي تبناها مبارك خلال فترة حكمه، معتبره أن سياسات السيسي هي التي أدخلت مصر في الأزمات الاقتصادية.

وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم إثر تغلبه على نظيره الكونغولي بهدفين لهدف، أول أمس الأحد، بعد غياب دام 28 عاما منذ آخر مشاركة له في مونديال إيطاليا 1990.

السيسي استقبل أمس منتخب مصر وجهازه الفني، وحرص أثناء تكريم اللاعبين على توجيه الشكر إلى اللاعب محمد صلاح قائلا: «أشكرك لأنك أفرحت المصريين».

وأوضح للحاضرين سبب اختصاص محمد صلاح بالشكر، قائلا: «محمد كان عليه ضغط شديد آخر 4 دقائق».

وحثّ اللاعبين على استكمال الفرحة باللعب الجيد في المونديال المقبل، مضيفًا: «شرفتونا وأكرمتونا… إنجاز أسعد 100 مليون مصري».

يأتي ذلك فيما استخدم الإعلام المصري صورا قديمة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، على أنها صور عن احتفالات أهالي غزة بصعود المنتخب المصري إلى كأس العالم.

وقالت صحيفة «اليوم السابع» المصرية: «رفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية العلم المصري خلال مشاهدته المباراة، معربا عن سعادته بفوز المنتخب المصري وصعوده إلى كأس العالم».

ونسبت الصحيفة إلى هنية تصريحات قال فيها: «هي رسالة الحب من غزة وأهلها الذين يعشقون مصر، وبهذه المناسبة نحتفل بمصر راعية المصالحة، وانتصار أكتوبر العظيم وصعود مصر إلى كأس العالم».

وكانت الصحيفة نشرت الخبر تحت عنوان «بالصور… غزة تحتفل بصعود مصر لكأس العالم وهنية يرفع العلم المصري». وانتشر خبر احتفال هنية على المواقع ووسائل الإعلام المصرية.

واتضح لاحقاً أن الصورة قديمة ويرجع تاريخها إلى ما قبل عام 2013. وكانت وكالة «فلسطين اليوم» نشرتها قبل ذلك بتاريخ 31 حزيران/ يونيو 2013 مصاحبة لخبر بعنوان «إسماعيل هنية يكتب في الأهرام المصرية: في ذكرى يوم الأرض‏…‏ لا للوطن البديل».