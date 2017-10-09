﻿وفدا «فتح» و«حماس» في القاهرة للتفاوض… وتسليم «سلاح المقاومة» ليس مطروحا

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: وسط تصريحات تبعث على التفاؤل أطلقها مسؤولون من طرفي الخلاف حركتي فتح وحماس، تنطلق اليوم من مقر المخابرات المصرية في القاهرة، وبعيدا عن وسائل الإعلام، المحادثات حول تفاصيل ملفات المصالحة الأكثر تعقيدا. وستستمر المباحثات لثلاثة أيام قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة.

ويترأس وفد حركة «فتح» عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، ووفد «حماس» صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة. ويتشكل وفد حماس من قياديين من الخارج، ووفد آخر من قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار زعيم الحركة في قطاع غزة. يذكر أن السلطات الإسرائيلية رفضت وساطة مصرية للسماح لثلاثة من قادة حماس في الضفة الغربية بالمشاركة في اللقاءات، حسبما ذكر حسن يوسف أحد قادة الحركة في الضفة.

ومن الملفات التي سيبحثها الوفدان، رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، وكذلك ملف تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها والسيادة الأمنية داخل القطاع والسيادة على المعابر، وغيرها. ولكن ملف سلاح المقاومة لن يكون مطروحا على طاولة المحادثات. هذا ما أكده مسؤولون من الطرفين.

وقال الأحمد في حديث لوكالة «قدس برس»: «إن مسألة تسليم السلاح وغيره، هي مسألة لم نطرحها لا سابقا ولا الآن، فالسلاح هو سلاح فلسطيني واحد للسلطة». وأكد أن «المطلوب من المصالحة هو الوصول إلى سلطة واحدة وسلاح سلطة واحد وقانون واحد في القطاع والضفة». وأضاف «فتح ذاهبة إلى حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين وإرادة وطنية صادقة دون لف أو دوران حتى تصل إلى اتفاق كامل مع حماس». وقال: «لدينا اتفاقات واضحة وضوح الشمس قبل الانقسام وبعده، ولا داعي للحديث عن أشياء لا لزوم لها مثل سلاح المقاومة والموظفين، فهذه من العراقيل التي تهدف لبث الإحباط واليأس». وأكد أن «قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائليا، وليس من حق أي فصيل أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، فنحن جميعا يجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل اجماع وطني، والأمر نفسه ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها».

وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن وفد حركته ذاهب للعاصمة المصرية القاهرة بعقول وقلوب مفتوحة لتحقيق الشراكة الفلسطينية. وقال الحية وهو عضو في الوفد لقناة الأقصى قبيل مغادرة الوفد للقاهرة عبر معبر رفح: ذاهبون للقاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني بما فيه أوضاع منظمة التحرير. وشدد على أن حماس تريد أن يلمس شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات نتائج المصالحة الفلسطينية.