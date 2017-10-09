﻿أمير قطر يصدّق على مذكرات تفاهم مع تركيا في المجالين الإعلامي والثقافي

الدوحة ـ وكالات: صًدق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ أمس الاثنين، على عدة مذكرات تفاهم تم ابرامها في وقت سابق مع تركيا.

وأصدر آل ثاني مرسوماً؛ بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين قطر وتركيا؛ الموقعة بمدينة طرابزون التركية العام الماضي، حسب وكالة الأنباء الرسمية القطرية(قنا).

وعُقد اجتماع للجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2016، تم في أعقابه توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. كما أصدر أمير قطر مرسوماً آخر بالتصديق على بروتوكول تعاون في مجال الصحافة والإعلام بين حكومتي قطر وتركيا؛ الموقع في الدوحة في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، مع المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج برتران بوزونسونو، مستجدات الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن اللقاء الذي جرى بالدوحة بحث مستجدات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة.

ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أكثر حول اللقاء، أو تاريخ وصول المبعوث الفرنسي ومدة زيارته للدوحة.

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في باريس، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أطراف الأزمة الخليجية إلى رفع الحصار المفروض على قطر وشعبها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عن رغبة بلاده في لعب دور فعّال يتسق مع الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الحالية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.