﻿«حظا سعيدا أورلو» يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان طنجة للفيلم المتوسطي القصير

طنجة – «القدس العربي»: أعلن مهرجان الفيلم القصير المتوسطي عن فوز فيلم المخرجة سارة كيرن «حظا سعيدا أورلو» بالجائزة الكبرى لفعاليات الدورة 15 التي احتضنتها مدينة طنجة شمال المغرب.

وحصل الفيلم السوري «ماريه نوستروم» للمخرجين أنس خلف ورانا قرقاز على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم.

أما جائزة الإخراج فكانت من نصيب المخرج التونسي لطفي عاشور عن فيلمه «علوش» وحصل الفيلم اليوناني «ناقص واحد» للمخرجة ناتاسا كسيدي، على جائزة السيناريو التي ساهمت في كتابته مع مانوس باباداكيس.

وعادت جائزة التشخيص إناثا للممثلة فلافي دولانغل عن دورها في الفيلم الفرنسي «مارلون» للمخرجة جيسيكا بالود وجائزة التشخيص ذكورا للممثل إيلي نجيم عن دوره في الفيلم اللبناني «سلامات من ألمانيا» للمخرجة أونا كونجاك.

ونوهت لجنة التحكيم الدورة 15 لمهرجان طنجة للفيلم القصير، التي ترأسها السينيفلي أحمد الحسني، رئيس مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، وضمت في عضويتها المخرجة المغربية نرجس النجار والمخرج المغربي نور الدين لخماري والسلوفينية أنا لامبريت والفرنسي أنطوان لوبيهان والإيطالي جاكوبو شيسا والمخرجة التونسية شيراز البوزيدي، بشكل خاص بثلاثة أفلام وهي «النداء» للمخرجة مريا كنزي لحلو من المغرب و«قتال من أجل الموت» للمخرجة إليونورا فينينوفا من مقدونيا و»سمكة صغيرة» للمخرج كريسانتوس مارغونيس من اليونان.

وشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 55 شريطا قصيرا تمثل 22 بلدا من حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها 5 أفلام قصيرة مغربية.

وقال الناقد السينمائي أحمد السجلماسي في تصريح خاص لـ «القدس العربي» حول تقييمه للأفلام المشاركة في عروض مسابقة الدورة 15 لمهرجان طنجة للفيلم القصير المتوسطي، إن نسبة كبيرة من الأفلام كانت متميزة بعمقها الإنساني وبحرفيتها السينمائية.

لكن في المقابل أشار إلى ملاحظات صعبت من مهام اختيار لجنة التحكيم ولم تكن منصفة للدول المشاركة، خصوصا في ما يتعلق بعدد الأفلام التي عرضت خلال المسابقة الرسمية بقوله «لم تكن للدول 22 المشاركة الحظوظ نفسها في الفوز إذ لا تشـارك كلها بـالعدد نفسـه من الأفـلام.. بعضـها مثلا يشارك بخمـسة أفـلام والبعـض الآخـر بفيـلم واحـد.

وأشار الناقد السينمائي السجلماسي أن لجنة التحكيم كانت في وضع لا يحسد عليه، إذ كان عليها أن تشاهد 14 فيلما في اليوم داخل القاعة مع الجمهور.. وقد تعيد مشاهدة بعض الأفلام عند الحاجة. ولتفادي هذه الاكراهات غير المنصفة لمشاركات دول المتوسط، دعا الناقد والباحث في مجال السينما الجهة المنظمة المركز السينمائي المغربي إلى أن تقتصر مشاركة كل دولة على عدد محدد من الأفلام (إثنان أو ثلاثة ) ويكون الأمر أفضل لو شارك كل بلد بفيلم واحد فقط او تنويع المسابقات مع اختيار تيمة محددة لكل مسابقة.. تيمة الطفولة مثلا.. تيمة الهجرة .. إلخ.

أما في ما يخص مستوى المشاركة المغربية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أكد الباحث المغربي السجلماسي أنها كانت متفاوتة القيمة الفنية، حيث اعتبر أن فيلمي «إيما» لهشام الركراكي و«النداء» لماريا كنزي لحلو (إبنة الفنانين نبيل لحلو وصوفيا هادي) كانا جديرين بالمشاركة في المسابقة نظرا لقوتهما شكلا وموضوعا.

أما «رسالة حب» للشاب سفيان آيت المجدوب فكان أقرب لفيلم هواة منه إلى فيلم احترافي.. في حين أن الفيلمين الآخرين فيهما مجهود ملحوظ.. «تيكيتة السوليما» لأيوب اليوسيقي على مستوى التشخسص (خصوصا الطفل إلياس الجيهاني والممثلة القديرة فاطمة الزهراء بناصر) والتصوير واحتيار فضاءاته ..فيلم «يوم المطر» لعماد بادي فيلم واعد على مسنوى كتابته السينمائية وإيقاعه المتوازن وطبيعة لقطاته ومشاهده.