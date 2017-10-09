﻿الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها على أساس القانون النسبي

بيروت – د ب أ: أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أمس الاثنين أن الانتخابات النيابية سوف تجري في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر امس أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، الذين أقسموا اليمين أمامه في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وذلك حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال الرئيس عون، حسب البيان، «الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به». ودعا رئيس الجمهورية أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات «إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات، والتي تشكل الإطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها».

واعتبر الرئيس عون أن «التجارب السابقة في عمل هيئة الإشراف اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والانظمة المرعية في الإجراء» داعـياً أعضـاء الهيئة إلى الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحـهم وحياديتـهم في ممـارسة عملـهم.

المشنوق يتمنى

من جهته تمنى الوزير المشنوق، في تصريح له، بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس عون أن «تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها» واعدا بتوفير الامكانات اللازمة لتمكينها من ذلك. وقال «الأهم أن وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين أمام فخامته يؤكدان أن كل الحديث عن التمديد أو تأجيل الانتخابات غير وارد ، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها».

وأضاف «في أول مناسبة سنرسل مرسوماً إلى مجلس الوزراء مجددا حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الأول الذي عرضناه ( على أساس البطاقة البيومترية) والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم حوله، وهذا ما يمكن تسميته بالخطة «ب» لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبدايةً في اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة».

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في حزيران/ يونيو الماضي، مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، ويقوم على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، كما أقر التمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهراً حتى أيار/مايو المقبل لأسباب تقنية.

وزير الخارجية

من جهة أخرى يغادر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، مساء اليوم، إلى بودابست على رأس وفد اقتصادي – زراعي، في زيارة تهدف إلى متابعة ملف النازحين السوريين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن الوزير يغادر «إلى بودابست على رأس وفد اقتصادي- زراعي يضم مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، وممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية». وأضاف البيان أن الزيارة تهدف «إلى متابعة ملف النزوح السوري والتخفيف من تداعياته».

وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف أيضاً «إلى متابعة مذكرتي التفاهم مع دولة المجر في مجال ترميم الكنائس والمنح الدراسية الجامعية، وفتح اسواق جديدة للمنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية أبرزها النبيذ، زيت زيتون، العسل، دبس الخروب والمونة اللبنانية، وكذلك مناقشة وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان والمجر».

يذكر أن لبنان يستضيف أكثر من 1.5 مليون نازح من السوريين، في حين لا يزيد عدد سكانه القاطنين فيه عن 4.5 مليون مواطن لبناني.