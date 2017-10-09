﻿المخرج خالد يوسف: هناك حرب شرسة على كل معارض للنظام المصري

الاسكندرية – «القدس العربي»: اقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان الاسكندرية السينمائي ندوة لتكريم المخرج خالد يوسف وأدارها الكاتب الصحافي أحمد سعد الدين، وذلك بحضور كل من الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان – المنتج محمد العدل – مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية – الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما – الفنانة سميرة عبد العزيز – الفنانة ميرنا وليد – المخرج محمد النجار – الفنان سامح السريطي – مدير التصوير سعيد الشيمي والمخرج رمسـيس مـرزوق.

بدأت الندوة بعرض فيلم قصير يجمع فيديوهات عدة لأعمال ولقاءآت خاصة بالمخرج خالد يوسف.

في البدايه ذكر أحمد سعد الدين تاريخ المخرج خالد يوسف ومشاركاته الايجابية في الكثير من المجالات الثقافية والسينمائية والسياسية. وتذكر أول أفلامه وهو فيلم «العاصغة»، والذي حقق نجاحا حافلا، وذكر أن خالد يوسف اتهم دائما بأن أفلامه لها صبغه سياسيه وبأنه يعرض دائما من خلال أفلامه العشوائيات، ولكن تغيرت هذه الفكرة عنه بعد ثورة 25 يناير.

كما أضاف بأن تكريمه الآن في المهرجان يأتي بعد غيابه عن السينما لمدة 6 سنوات.

وتحدث بعد ذلك خالد يوسف قائلا: «إن فكرة تكريمي الآن، بالرغم من أنني سعيد جدا بها، لكنها كانت بعيدة عن خيالي، لأنني لا أشعر أنني قدمت كل ما لدي من أفكار وأعمال حتى الآن.

وخلال الـ 11فيلما، التي قدمتها كنت أقدم ما نشعر به واستشعره من قضايا تواجهه مجتمعنا».

وأضاف، «أشعر بأنني محظوظ لأني تعلمت مع أساتذه كبار مثل محسن نصر ورمسيس مرزوق ويوسف شاهين، وكان يرعاني فكريا منذ صغري العظيم خالد محيي الدين».

ثم أضاف حاولت من خلال فترة عملي في المجال السينمائي احترام قواعد المهنه وأعتقد بأنني لم أخالف قواعدها يوما وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بالنسبه لتكريمي وكل الشكر بالطبع للقائمين على المهرجان.

وبدأ خالد يوسف بالاجابة على أسئلة الحضور وأولها اصراره على تلقيبه بـ «المهندس» خالد يوسف وليس «المخرج».

قائلا «إنني بالفعل تخرجت من كليه الهندسة في التسعينيات، ولم يكن إصراري على ذلك بأنني أتخلى عن لقب مخرج، ولكن أهل دائرتي هم من كانوا يصرون على ذلك، وظهر هذا من خلال اللافتات الدعائية، التي كانوا يعلقونها لي والمكتوب عليها المهندس خالد يوسف، ولكنني في كل الأحوال فخور بعملي الأساسي كمخرج ولن أتبرأ منه يوما».

كما أجاب عن تساؤل حول قلقه من فكرة العودة مرة أخرى للعمل الفني بعد غياب 6 سنوات قائلا: «بالفعل أدركت بعد عودتي أن هناك أمورا كثيرة جدا تغيرت فقد عرفت وقت عودتي بان آخر فيلم أخرجته كان بـ»النيغاتيف»، ولكنني لم أخش تماما التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة الموجودة حاليا، ولكن كل خوفي الآن من التغير المجتمعي الذي حدث على الأرض والأجيال الجديده وتفكيرهم وما أحاول الالمام به الآن هو فهم حجم التغير في الأجيال من وقت ما تركت السينما إلى أن رجعت مرة أخرى.

فاعتقد أنه كان لدي جمهور حين غادرت السينما، ولكن مع عودتي هل سيظل لي جمهور وسط هذه الأجيال الجديده بفكرهم الجديد أم لا؟».

وأضاف في تساؤل آخر عن فكرة استشراقه للمستقبل من خلال أعماله التي قدمها، «كنت أرى وأشعر بما سيحدث في المستقبل، وأقدم ذلك من خلال أعمالي الفنية ودائما ما كنت أواجه انتقادا من الكثيرين بان نهايات أفلامي وما أطرحه من خلالها مثل فيلم «دكان شحاتة» سوف يؤدي إلى فشل تلك الأفلام، ولكن وبعد مرور الوقت عليها حتى أنا نفسي كنت استغرب كثيرا بأن ما قدمته من توقعات للمستقبل تحقق الكثير منه إن لم يكن جميعه على أرض الواقع».

وأجاب عن قرار عودته مرة أخرى للسينما، قائلا «إنني وخلال فترة عملي بالسياسه بداية من 2011 كتبت حوالي 40 معالجة، وفي كل مرة كنت أنشغل وأعود لاستكمالها. أرى أن هناك تغيرا شاسعا حدث للمجتمع بين فترة غيابي وعودتي لاستكمالها، لهذا لم أستطع الانتهاء من أي منهم، لكن السبب الرئيسي لعودتي أني أدركت أنني لا أقدم دورا وطنيا، ولكن دور سياسي فأول نزولي للثورة كان سببه الأول وطني وليس سياسيا، كنت مدفوعا بوطنيتي وحبي للناس. كنت أحلم ببناء دولة مصرية مدنية لأولادنا، مشيرا إلى أن أي سياسي يتعرض لحرب شرسة.

كما أضاف، «وبالرغم من أنني لم أحقق ما كنت أتمناه خلال فترة انشغالي بالعمل السياسي لكنني سعدت بهذه الفتره لأنني تعلمت منها الكثير ما يجعلني أخرج مئات الأفلام».

كما صرح المخرج خالد يوسف في نهاية حديثة قائلا: «حينما ترشحت منذ البداية للعمل السياسي كنت أنوي أن أترشح لمدة واحدة والآن وبعد ممارستي للعمل السياسي ما زلت عند رأيي بأنني لن أنوي الترشح لفترة أخرى».

وفي نهاية الندوة قدم كل من فاروق صبري، رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، دروع التكريم للمخرج خالد يوسف.