﻿بورصة قطر تتعافى وسهم «زين» يتراجع في الكويت

دبي رويترز: دفعت أسهم البنوك بورصة قطر إلى الصعود أمس الإثنين متعافية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، بينما هبط سهم «زين» للاتصالات الكويتية على الرغم من خطة لالشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» لأن تصبح مستثمرا إستراتيجيا في الشركة الكويتية.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة. وكان المؤشر هبط بنحو 1.6 في المئة أثناء جلسة الأحد قبل أن يغلق مرتفعا 0.1 في المئة. ويشير ذلك إلى تعاف فني، ربما يبدأ في تقليص الخسائر الحادة التي مني بها المؤشر منذ الخامس من يونيو/حزيران، حينما فرضت أربع دول عربية عقوبات على قطر.

وإجتذب قطاعا البنوك والاتصالات معظم الاهتمام في تداول مكثف، مع صعود سهم «البنك التجاري» 1.8 في المئة وسهم «أريدُ» للاتصالات 1.2 في المئة.

ولدى «أريدُ» وحدة في العراق هي «آسياسيل». وهبطت أسهم شركتين كويتيتين لهما وحدات اتصالات في العراق أيضا، بعدما قالت الحكومة العراقية أنها ستسعى لفرض سيطرتها على مُشَغِّلي خدمات المحمول في إقليم كُردستان شبه المستقل في شمال العراق، ونقل مقارهم إلى العاصمة بغداد، في أعقاب استفتاء الشهر الماضي على انفصال الإقليم.

وانخفض سهم «أجيليتي» الكويتية للخدمات اللوجستية، وهي مستثمر رئيسي في «كورك للهاتف المحمول، ومقرها أربيل، 1.9 في المئة، بينما تراجع سهم «زين»، وهي الشركة الأم لـ»زين العراق»، 3.5 في المئة.

وقالت «عُمانتل»، مؤكدة شائعات في السوق أنها وقعت خطاب نوايا غير ملزم مع ذراع لعائلة «الخرافي» الكويتية لشراء حصة إضافية قدرها 12 في المئة في «زين.”

وسيجعل هذا «عُمانتل»، التي اشترت حصة في «زين» قدرها 9.84 في المئة في أغسطس/آب، مستثمرا إستراتيجيا في الشركة، وثاني أكبر المساهمين بعد «الهيئة العامة للاستثمار» في الكويت. لكن الشركة العُمانية لم تفصح عن السعر المزمع لشراء الحصة الإضافية، وصعد سهمها 1.8 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة، مع ضعف أسهم الاتصالات على وجه الخصوص. وهبط سهم اتحاد اتصالات «موبايلي» 4.1 في المئة. وهوى سهم «ملاذ» للتأمين 7.6 في المئة.

وأغلق سهم «جرير» للتسويق منخفضا 0.7 في المئة، بعدما ارتفع في أوائل التعاملات، حينما سجلت الشركة زيادة بلغت 13 في المئة عن العام الماضي في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وفقدت أسهم الشركات السودانية المُدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة قوتها الدافعة، بعدما قفزت 15 في المئة في الجلسة السابقة استجابة لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان. وتراجع سهم «سوداتل» للاتصالات، المُدرَجة في أبوظبي، 1.5 في المئة في تداول قوي، بينما انخفض سهم «مصرف السلام السودان» 4.6 في المئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، رغم صعود سهم «دريك آند سكَل انترناشونال» للمقاولات 6.2 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وشهد السهم ارتفاعا حادا منذ الأربعاء الماضي، بعدما استكملت الشركة إعادة هيكلة رأس المال التي تضمنت حصول «تبارك» للاستثمار على 500 مليون سهم جديد.

ورغم ذلك، تراجع سهم مجموعة «جي.إف.إتش» المالية 3.5 في المئة، واحتل المركز الثاني بين الأسهم الأكثر نشاطا في السوق.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة تحت ضغط تراجع قطاع البنوك. وانخفض سهم «البنك التجاري الدولي» 1.9 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 7114 نقطة.

واستقر مؤشر دبي عند 3611 نقطة، بينما زاد مؤشر أبو ظبي 0.5 في المئة إلى 4451 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 8213 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 13969 نقطة، في حين هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6649 نقطة.

وتراجع المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1273 نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 5167 نقطة.