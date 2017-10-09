﻿المغرب يحتج على تصريحات لوزير الهجرة البلجيكي

الرباط – «القدس العربي»: احتج المغرب بشدة على تصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن، الذي قال في تصريحات صحافية نشرت السبت الماضي إن المغرب من بين » البلدان التي لا تُحترم فيها حقوق الإنسان».

وعبرت السفارة المغربية في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البلجيكية عن «احتجاجاتها الشديدة واستيائها العميق عقب تصريحات كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن».

وأكدت السفارة أمس الاثنين أن تصريحات فرانكن تدل على وجود » نقص واضح في معرفة آليات التعاون والحوار الدائمين بين البلدين في مختلف المواضيع» وقالت إن «هذه التصريحات غير مقبولة سياسيا، وغير ملائمة تماما».

واعتبرت السفارة إنه » من المؤسف أن يصدر هذا النوع من التصريحات المجازفة، والاستفزازية وغير الملائمة من عضو في الحكومة البلجيكية، في وقت وصلت فيه العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى درجة من الكثافة الاستثنائية على المستويات جميعها من أجل تعاون متعدد الأشكال وروابط صداقة قوية ومن مستوى عال». واكدت أن المراحل التي قطعتها المملكة المغربية من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تأكيد، وتحظى اليوم باعتراف وإشادة دولية على مستوى الهيئات كلها، خاصة من طرف بلجيكا والاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية.