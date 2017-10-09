﻿أنصار ولد الرشيد يهيمنون على اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال»

الرباط –« القدس العربي»: هيمن أنصار حمدي ولد الرشيد، القيادي الصحراوي في حزب الاستقلال المغربي على اللجنة التنفيذية للحزب بحصول لائحته على 27 مقعدا من أصل 28، وذلك وفق النتاج النهائية للانتخابات التي جرت أمس الأول الأحد.

وفاز حمدي ولد الرشيد، الذي لعب دورا مهما بإسقاط الأمين العام السابق حميد شباط وحرمانه من ولاية ثانية بـ 17 عضوا باللجنة التنفيذية من أصل 18 في اللائحة العادية، فيما حصلت لائحة الشباب التي قادها نجله محمد ولد الرشيد على 4 مقاعد من أصل 4 مقاعد متباري عنها أي 100من مئة من المقاعد المخصصة للشباب، كما تم اكتساح لائحة النساء بالنسبة عينها بعد الحصول على ستة أعضاء من أصل ستة.

وكان أبرز الغائبين عن اللجنة التنفيذية عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي.

وتم انتخاب نزار بركة، أمينا عاما للحزب بـ 924 صوتا، من أصل 1238 إجمالي أصوات أعضاء المجلس الوطني للحزب. فيما حصل حميد شباط، الأمين العام المنتهية ولايته، على 234 صوتا، وتم إلغاء 46 صوتا.