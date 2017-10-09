رئيس الوزراء الروسي: التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول
الجزائر – الرباط – «القدس العربي» – وكالات: أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول، وأنه انطلاقًا من ذلك يمكن حل النزاع في البلاد.
وجاء تصريح مدفيديف قبيل زيارته الجزائر العاصمة أمس الاثنين، حيث أكد أن موسكو والجزائر تتقاسمان العديد من قضايا الساعة الدولية، على رأسها الأزمة في ليبيا ومالي وسورية واليمن، وتجمعهما مواقف متطابقة مؤسسة على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة القانون الدولي.
وقال لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن روسيا والجزائر تتمسكان بالمواقف المتطابقة من أن لكل شعب القدرة والحق في تحديد مصيره، وفي حل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في إطار القانون.
واعتبر رئيس الوزراء الروسي أن التدخل الخارجي غير مقبول في ليبيا، وأنه انطلاقًا من ذلك فقط من الممكن إيجاد الحل للنزاع، وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب وإعطائهم فرصة الحياة العادية والهادئة والحياة السلمية.
وأوضح ديميتري مدفيديف أن روسيا والجزائر تدعمان تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في حفظ السلام والاستقرار الدولي، وتؤيدان النظام العالمي المتعدد الأقطاب، مؤكدًا أن الدولتين متضامنتان، ولا بد من تسوية النزاعات الإقليمية بوسائل سلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة استنادًا إلى مبدأ سيادة القانون الدولي.
وأشار دميتري مدفيديف إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروسيا بشأن التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة الحدود.
وأضاف: نفهم أن الإرهاب يعتبر تحديًا دوليًا اليوم. لا يمكننا مواجهة الإرهاب إلا معًا وبتوحيد جهودنا وتنسيقها»، مؤكدًا أنه حان الوقت لوضع الدول خلافاتها وطموحاتها جانبًا ولتوحيد صفوفها، وذلك لأجل هزيمة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الحضارة الإنسانية.
وأعرب رئيس الوزراء الروسي عن إرادة روسيا في تعزيز تعاونها مع الجزائر في تلك المجالات، وقال: سنواصل تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية، ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. وتتخوف القوى الغربية العظمى من توسع نفوذ روسيا في سورية وليبيا، حيث تتزامن زيارة مدفيديف إلى الجزائر وتعقيبه على الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وليبيا، مع تصريح للأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، في اجتماعات الجمعية البرلمانية للحلف في رومانيا، الذي أعلن فيه أنه يجب عدم السماح لروسيا بتوسيع وجودها في ليبيا كما حصل في سوريا، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.
ويصل رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الثلاثاء يلتقي خلالها الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي غرفتي البرلمان.
وأعلنت حكومة روسيا في بلاغ لها، نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الزيارة التي تستمر يومين، ستتطرق لعدد من المواضيع وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة والثقافة والمساعدات الإنسانية.
وقال البلاغ إن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع الملك محمد السادس، وآخر مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومحادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين. ومن المنتظر التوقيع، خلال هذه الزيارة، على عدد من الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية لكلا البلدين تهم عددا من المجالات.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قام بزيارة إلى روسيا في آذار/ مارس 2016، تم خلالها توقيع 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية، منها الصيد البحري والتعاون العسكري والاستثمارات والطاقة والسياحة.
وتبدي روسيا رغبة كبيرة في توسيع وجودها في سوق الطاقة في المغرب؛ إذ تبحث شركات روسية عدة عن إمكانية المشاركة في التنقيب عن وجود احتياطات للنفط والغاز في المغرب، إلى جانب دراسة ملف توريد الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النفطية إلى المغرب.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا 1,3 مليار دولار نهاية سنة 2016، منها 534 مليون دولار للمنتجات الفلاحية فقط، وفق أرقام صدرت مؤخرا عن الوزارة الفدرالية الروسية للفلاحة.