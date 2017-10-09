﻿رئيس الوزراء الروسي: التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول

الجزائر – الرباط – «القدس العربي» – وكالات: أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن التدخل الخارجي في ليبيا غير ‏مقبول، وأنه ‏انطلاقًا من ذلك يمكن حل النزاع في البلاد.‏

وجاء تصريح مدفيديف قبيل زيارته الجزائر العاصمة أمس الاثنين، حيث أكد أن موسكو والجزائر ‏تتقاسمان العديد من ‏قضايا الساعة الدولية، على رأسها الأزمة في ليبيا ومالي وسورية واليمن، ‏وتجمعهما مواقف متطابقة مؤسسة على ‏احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة القانون الدولي.‏

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن روسيا والجزائر تتمسكان بالمواقف ‏المتطابقة من أن لكل ‏شعب القدرة والحق في تحديد مصيره، وفي حل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة ‏وبوسائل سلمية في إطار القانون.‏

واعتبر رئيس الوزراء الروسي أن التدخل الخارجي غير مقبول في ليبيا، وأنه انطلاقًا من ذلك فقط ‏من الممكن إيجاد ‏الحل للنزاع، وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب وإعطائهم فرصة الحياة العادية ‏والهادئة والحياة السلمية.‏

وأوضح ديميتري مدفيديف أن روسيا والجزائر تدعمان تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة ومجلس ‏الأمن، في حفظ ‏السلام والاستقرار الدولي، وتؤيدان النظام العالمي المتعدد الأقطاب، مؤكدًا أن ‏الدولتين متضامنتان، ولا بد من تسوية ‏النزاعات الإقليمية بوسائل سلمية على أساس ميثاق الأمم ‏المتحدة استنادًا إلى مبدأ سيادة القانون الدولي.‏

وأشار دميتري مدفيديف إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروسيا بشأن التهديدات مثل الإرهاب ‏والجريمة ‏المنظمة العابرة الحدود.‏

وأضاف: نفهم أن الإرهاب يعتبر تحديًا دوليًا اليوم. لا يمكننا مواجهة الإرهاب إلا معًا وبتوحيد جهودنا ‏وتنسيقها»، ‏مؤكدًا أنه حان الوقت لوضع الدول خلافاتها وطموحاتها جانبًا ولتوحيد صفوفها، وذلك ‏لأجل هزيمة داعش ‏والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الحضارة الإنسانية.‏

وأعرب رئيس الوزراء الروسي عن إرادة روسيا في تعزيز تعاونها مع الجزائر في تلك المجالات، ‏وقال: سنواصل ‏تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية، ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال ‏أفريقيا ومنطقة الساحل ‏والصحراء.‏ وتتخوف القوى الغربية العظمى من توسع نفوذ روسيا في سورية وليبيا، حيث تتزامن زيارة مدفيديف ‏إلى الجزائر ‏وتعقيبه على الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وليبيا، مع تصريح للأمين العام لحلف ‏شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ‏ستولتنبرغ، في اجتماعات الجمعية البرلمانية للحلف في رومانيا، الذي ‏أعلن فيه أنه يجب عدم السماح لروسيا بتوسيع ‏وجودها في ليبيا كما حصل في سوريا، حسب ما نقلت ‏وكالة سبوتنيك الروسية.‏

ويصل رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الثلاثاء يلتقي خلالها الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي غرفتي البرلمان.‏

وأعلنت حكومة روسيا في بلاغ لها، نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الزيارة التي ‏تستمر يومين، ستتطرق لعدد من المواضيع وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها ‏الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة والثقافة والمساعدات الإنسانية.‏

‏ وقال البلاغ إن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع الملك محمد السادس، وآخر مع رئيس الحكومة سعد ‏الدين العثماني، ومحادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين. ومن المنتظر التوقيع، خلال هذه ‏الزيارة، على عدد من الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية لكلا البلدين تهم عددا من المجالات.‏

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قام بزيارة إلى روسيا في آذار/ مارس 2016، تم خلالها توقيع ‏‏16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية، منها الصيد البحري ‏والتعاون العسكري والاستثمارات والطاقة والسياحة.‏

وتبدي روسيا رغبة كبيرة في توسيع وجودها في سوق الطاقة في المغرب؛ إذ تبحث شركات روسية عدة ‏عن إمكانية المشاركة في التنقيب عن وجود احتياطات للنفط والغاز في المغرب، إلى جانب دراسة ‏ملف توريد الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النفطية إلى المغرب.‏

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا 1,3 مليار دولار نهاية سنة 2016، منها 534 مليون ‏دولار للمنتجات الفلاحية فقط، وفق أرقام صدرت مؤخرا عن الوزارة الفدرالية الروسية للفلاحة.‏