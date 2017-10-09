﻿رئيس وزراء الهند مودي يستهدف مزيدا من الإصلاحات في قطاع الطاقة

نيودلهي – رويترز: قال مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الإثنين أنه يرى أن هناك مجالا متاحا لمزيد من الإصلاحات في قطاع الطاقة في البلاد، وأنه تلقى «مقترحات مركزة» من بعض كبريات شركات الطاقة في العالم.

وتحت قيادة مودي، تحاول الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، استغلال حجم سوقها في إبرام صفقات أفضل مع مصدري الخام، وجذب استثمارات في أنشطة التنقيب وصناعات التكرير في البلاد.

واجتمع مودي مع مسؤولين تنفيذيين من شركات، من بينها «روسنفت»، و«بي.بي»، و«إكسون موبيل»، وريلاينس إندستريز»، و«أرامكو السعودية»، و«رويال داتش شل»، و«فيدانتا»، و«شلمبرغر»، و»هاليبرتون»، خلال منتدى للطاقة في العاصمة نيودلهي استمر ثلاثة أيام واختتم فعالياته اليوم الثلاثاء. وقال مكتب مودي في بيان بعد الاجتماع «أشاد المشاركون بقيادة مودي للإصلاح في قطاع الطاقة ووتيرة تنفيذه. نوقشت عدة موضوعات من بينها الحاجة إلى سياسة موحدة للطاقة، وإطار عمل وترتيبات للعقود، ووضع متطلبات للبيانات السيزمية، وتشجيع الوقود الحيوي، وتحسين إمدادات الغاز، وإنشاء مركز للغاز، إضافة إلى مسائل تنظيمية». وأضاف البيان أن مقترحات عديدة في الاجتماع السابق في 2016 ساهمت في توجيه عملية صنع السياسة الهندية، وأن مودي قال أنه يثمن «المقترحات المركزة» التي تلقاها هذا العام، وأن «المجال لإجراء إصلاحات في مجالات عديدة لا يزال متاحا».

ونقل عن مودي قوله إنه يتطلع إلى «فرص متنوعة» للتعاون بين الهند والسعودية، ثاني أكبر مُوَرِّد للنفط إلى البلاد بعد العراق.

وتجري «أرامكو السعودية»، التي افتتحت أمس الأول مكتبا جديدا بالقرب من نيودلهي، محادثات مع شركات تكرير هندية حول مشروع مشترك محتمل في العام المقبل.

وأبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» المؤتمر، بعد الاجتماع مع مودي، بأن الطلب النفطي في الهند سيتضاعف بحلول 2040 إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعلها أكبر سوق في العالم للوقود وتشكل أولوية لشركته.

وفي الاجتماع، وجه مودي الشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركة «روسنفت» لدعمهما لقطاع الطاقة في الهند. ولعب الزعيمان دورا فعالا في استحواذ «روسنفت» على «إيسار أويل» الهندية المثقلة بالديون في صفقة بلغت قيمتها 12.9 مليار دولار، وهو ما ساهم في تقوية العلاقات بين أكبر منتج للنفط في العالم وأسرع مستهلك عالمي للوقود نموا.

وفي تصويت آخر بالثقة في قطاع الطاقة الهندي، قالت «بي.بي» و»ريلاينس» في وقت سابق أنهما ستنفذان استثمارا مشتركا بستة مليارات دولار لدعم إنتاج الغاز في الهند. وقال مسؤول تنفيذي في «بي.بي» أمس ان شركته «متحمسة لمشروعات الغاز والمنبع والابتكار الرقمي في الهند».