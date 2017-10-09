﻿92 % من المساكن المعروضة للبيع في السعودية «بلا مشتر»

الرياض – الأناضول: قالت وزارة الإسكان السعودية أمس الإثنين ان 92 في المئة من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها.

وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وقالت الوزارة، في نشرة دورية، ان النصف الأول من العام الجاري شهد بيع 4566 وحدة سكنية فقط من بين 57595 وحدة تم عرضها. وأضافت أن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد.

يأتي ركود السوق العقاري على الرغم من مجموعة إجراءات حكومية هادفة إلى خفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من عدم قدرتهم الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها إلى تطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة سنويا.

وتسعى المملكة وفق «رؤية2030»، التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 في المئة من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي».