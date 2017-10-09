﻿أول استثمار عالمي لـ«كوفبك» الكويتية في الغاز المسال يبدأ الإنتاج في أستراليا

الكويت – د ب أ: أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» التابعة لـ»مؤسسة البترول الكويتية»، عن انطلاق الإنتاج أمس الإثنين في أول استثمار عالمي لها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمتمثل في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي في أستراليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط والكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام عبدالمحسن المرزوق، أن «ما تحقق من نجاح في مجال الاستكشاف والتطوير والاستحواذ يثبت على نحو جلي الدور المحوري الذي تنهض به شركة كوفبك لتأمين وتكريس تواجد عالمي ملموس لصناعة النفط الكويتية، وتوفير حلول ومزيد من التنوع في مصادر الطاقة لدولة الكويت».

وأوضح الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة «كوفبك»، أن «هذا الانجاز التاريخي يعد نقطة تحول مفصلية بالنسبة لشركة كوفبك، ويسهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة».

وأشار إلى أن «مشروع ويتستون سيوفر إنتاجا ضخما وثابتا إلى جانب تدفقات نقدية قوية على مدى العقدين المقبلين».

يذكر ان «كوفبك» من الشركاء المؤسسين في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من خلال عملياتها الاستكشافية الناجحة في عام 2008 والتي تم بموجبها اكتشاف كميات ضخمة من الغاز تم تطويرها بمشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال.

وتعد الشركة الكويتية بحصتها التي تبلغ نسبتها 13.4 في المئة ثاني أكبر شريك في المشروع بعد شركة «شيفرون -أستراليا» التي تتولى دور المشغل للمشروع.

وتصل الطاقة القصوى لخطي الإنتاج في مرافق مشروع ويتستون إلى 8.9 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في العام سيتم تصديرها مباشرة للعملاء، فيما سيكون بعض هذه الكمية متاحا للتصدير إلى دولة الكويت.

وتأسست «كوفبك» من قبل «مؤسسة البترول الكويتية» في عام 1981 لتتولى عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. وتنشط حاليا في 14 بلدا، حيث تتوزع أنشطتها وعملياتها التي تضم 54 مشروعا في مجال الاستكشاف والإنتاج في العالم.

وهي تدير عملياتها من مكتبها الرئيسي الواقع في الكويت عبر مكاتب إقليمية موزعة جغرافيا في كل من أستراليا وكندا والصين ومصر وإندونيسيا وماليزيا وهولندا والنرويج وباكستان.