﻿الكاتب الجزائري كمال دَاوُدَ يقاضي بوجدرة بسبب اتهامه له بالانتماء إلى جماعة إرهابية! 

الجزائر»القدس العربي»: قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الكاتب الصحافي، كمال داود رفع دعوى قضائية بمحكمة وهران ضد الروائي، رشيد بوجدرة، بتهمة القذف، بسبب الاتهامات التي وجهها له في كتابه الأخير «مهربو التاريخ».

وذكرت صحيفة «الشروق» ( خاصة) أن الكاتب كمال داود أكد أن بوجدرة اتهمه في أحد فصول كتاب «مهربو التاريخ» الذي صدر مؤخرا عن منشورات فرانس فانون، بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة الاسلامية المسلحة التي كانت تعرف اختصارا ب»الجيا».

وكان بوجدرة قد صفا حساباته مع عدد من المثقفين والكتاب الجزائريين، على غرار كمال داود، وياسمينة خضرا، وبوعلام صنصال، والذين وصفهم ب»الكتاب التلفيقيين»، متشددون على أن هؤلاء يكرّسون أعمالهم الأدبية لتزوير التاريخ الجزائرية، من منطلقات نيو- كولونيالية، مدفوعين بعقدة المستعمَر ومتلازمة احتقار الذات.

ومعروف عن بوجدرة صداميته في التعامل مع غيره الكتاب، وإذ فتح النار قبل بضعة أسابيع على الكتاب المعروفين، مثل أمين الزاوي الذي قال إنه يكتب بفرنسية مليئة بالأخطاء، وبوعلام صنصال الذي قال إنه حاقد على الجزائر بشكل غير طبيعي.