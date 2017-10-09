﻿حوارات المصالحة بين فتح وحماس تنطلق في القاهرة في مقر أمني بعيدا عن الإعلام لمدة ثلاثة أيام

غزة ـ «القدس العربي»: قالت مصادر مطلعة على تحضيرات «اللقاءات الثنائية» المقرر ان تنطلق اليوم بين فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، في مقر جهاز المخابرات العامة، أن الرعاة فضلوا تجنيب المشاركين الإدلاء بأي تصريحات حول ما يجري بحثه إلى حين الانتهاء من هذه الجولة التي تبحث «الملفات الصعبة»، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور موسى أبو مرزوق أن نجاح هذه اللقاءات التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام «مرهون» بيد الرئيس محمود عباس.

وقال مسؤول في حركة فتح لـ «القدس العربي»، إن المسؤولين المصريين الذين أرسلوا دعوات الحضور للوفدين، أكدوا خلالها على ضرورة التوصل إلى حلول للملفات العالقة، من أجل التحضير لاجتماع موسع في القاهرة، نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن اللقاءات ستنتهي يوم الخميس المقبل حسب الدعوة المصرية، لكنه توقع أن يجري تمديدها لو اقتضت الحاجة لذلك.

ويشير المسؤول في حركة فتح إلى أن ذلك يهدف للتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة، التي حالت سابقا دون إتمام المصالحة. وأكد أن حل الملفات الخلافية الصعبة، والمتمثلة في دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة، إضافة إلى ملف الأمن والمعابر، سيستند إلى اتفاق المصالحة الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2011.

وقال المتحدث الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي إن الملف الأبرز على أجندة الاجتماع هو «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها كاملة في قطاع غزة، بما يشمل المعابر وكافة النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية»، لافتا الى ان الاجتماعات ستتواصل لثلاثة أيام وستعتمد على تقدم الحوار.

وشدد على أن حركة فتح مصرة على التغلب على كافة العقبات لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام، من دون القبول بأنصاف الحلول.

وتنطلق الحوارات في ظل أجواء إيجابية بدأها قادة من الفريقين، أكدوا خلالها تصميمهم على إنهاء فترة الانقسام.

وغادر يوم أمس وفد حركة حماس من قطاع غزة إلى مصر من خلال معبر رفح، الذي فتح خصيصا لمغادرة الوفد، للانضمام إلى وفد الحركة القادم من الخارج برئاسة صلاح العاروري، فيما وصل وفد فتح الذي خرج من الضفة الغربية مساء أمس الإثنين.

وفي هذا السياق أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد أعضاء فريق الحركة في الحوارات، على أهمية لقاءات القاهرة، وقال في تصريح مقتضب «محطة الحوار في القاهرة في منتهى الأهمية وخاصة في ظل التوقعات الشعبية الكبيرة». وأكد أن نجاح هذه الحوارات «رهينة بيد الرئيس الفلسطيني»، ودعا الرئيس في الوقت ذاته إلى «تقديم ما تقتضيه الحالة».

وقبل ذلك كان رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، قد أكد خلال لقاء جمعه وقيادة حماس بممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة، على جدية حماس في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة.

وقال السنوار الذي يشار إليه بأنه من قاد حركته إلى التفاهمات الأخيرة في القاهرة، التي أثمرت عن موافقة الحركة على حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق «لن نعود إلى الانقسام بأي حال من الأحوال».

وأكد أن إنجاز الوحدة الفلسطينية يعتبر «رافعة للمشروع الوطني»، منوهاً إلى أنها هي الضامن لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن حماس كانت قد نفت أن يكون ملف «سلاح المقاومة» ضمن الملفات التي ستطرح على طاولة البحث في لقاءات القاهرة.

وأكد حسام بدران مسؤول ملف المصالحة في الحركة، على أن حماس ذاهبة ضمن محددين رئيسيين، المرونة العالية في القضايا الحزبية والحركية، والتمسك والتشبث بالقضايا الوطنية والحقوقية التي تمس المواطن العادي من حريات للعمل السياسي والمقاومة المشروعة.ومن المقرر أن تباشر حكومة التوافق التي تسلمت مهمتها في إدارة قطاع غزة الأسبوع الماضي، في تنفيذ خططها القائمة على إنهاء معاناة سكان القطاع، وكذلك وقف «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها قبل عدة أشهر، بعد نحاج «اللقاءات الثنائية» في القاهرة. وتبدأ الحوارات اليوم بين الفريقين بعد غياب طويل دام لأكثر من عام، عن عقد «لقاءات ثنائية» حيث كان آخرها في العاصمة القطرية الدوحة، التي جرى فيها توصل الطرفين إلى «إطار محدد للمصالحة»، غير أن خلافهما على برنامج حكومة الوحدة حال دون إبرام اتفاق نهائي.

إلى ذلك طالب زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكداً على أهمية ألا تقتصر اللقاءات بين الطرفين في فتح وحماس على المصافحة فقط.

وقال في تصريح صحافي إن الأمر يتطلب اللقاء لجميع القوى الوطنية والإسلامية المشاركة بحوار القاهرة عام 2011، وضرورة الإسراع بكل جهد للعمل على رفع الظلم الذي وقع على كاهل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال المرحلة الماضية من سنوات الانقسام. ودعا أيضاً لإطلاق برنامج طوارئ تنموي للقطاع، يعوضه عما فاته من حاجات، ويضع حلولاً لمشاكله الحياتية.

وشدد جرغون على أهمية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، باعتبار أن المرحلة الماضية شهدت تأخراً كبيراً من طرفي الانقسام في الاستجابة لإرادة الشعب في المصالحة وإعادة توحيد المؤسسة الفلسطينية.

وأكد أيضا أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وعودة حكومة السلطة لمزاولة مهامها في قطاع غزة، سيضع السلطة الفلسطينية وجميع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة أمام معادلة تُمكن السلطة من أداء دورها في «حفظ الأمن الداخلي ، وأمن المواطنين وتطبيق القانون، كما وستمكن المقاومة في الوقت نفسه من «أداء دورها في الدفاع عن القطاع وعن شعبنا الفلسطيني».

ودعا لتشكيل «غرفة عمليات مشتركة» لفصائل المقاومة الفلسطينية تكون معنية بصياغة خطة دفاعية شاملة عن القطاع تصون أمنه، وأكد أن «سلاح المقاومة مقدس»، وأنه لمقاومة الاحتلال.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده اللقاءات، قد قال إنها تأتي «تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.