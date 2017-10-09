﻿مصر: إحالة قضايا التظاهر والإضراب لمحكمة «أمن الدولة طوارئ» لتصفية المعارضة

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد حقوقيون مصريون قرار مجلس الوزراء المصري الأخير بشأن إحالة عدد من الجرائم، بينها التظاهر والتجمهر وتعطيل العمل، إلى محكمة أمن الدولة طوارىء.

واعتبروا أن دائرة التحقيق الجديدة تتمثل في نيابة استثنائية ومحكمة استثنائية لا توجد بها أي ضمانات للمحاكمة العادلة والمنصفة.

وبينوا أيضاً أن القرار يمثل مزيدا من التضييق على الحريات كأداة جديدة تستخدمها السلطات المصرية لتصفية أي معارضة حالية أو مستقبلية وترسيخ الدولة البوليسية المحكومة بالتحريات الأمنية.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية نشرت قرار شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي حمل رقم 2165 لسنة 2017، بأن تحيل النيابة العامة عددا من الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، المعلنة منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة، على رأسها: «الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 2014، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) رقم 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة رقم 113 لسنة 2008».

وكذلك الجرائم المتعلقة بـ«الإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات» والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم تحل إلى المحاكم وما زالت قيد التحقيق في النيابة حتى صدور القرار.

وحسب محمد عبد العزيز، مدير مركز «الحقانية» للمحاماة، فإن «القرار بإحالة قضايا التظاهر إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء طول فترة تطبيق حالة الطوارىء يعني محاكمة المتهمين بمحكمة الجنايات أمن دولة عليا طوارىء. وهذا القرار شمل جميع الاتهامات السياسية في الباب الثاني من قانون العقوبات».

وأضاف: «هذا القرار بالنسبة لقضايا التظاهر يجعل اختصاص محاكم أمن الدولة العليا طوارىء بمحاكمة المتهمين، وهي محكمة لا يجوز الطعن على أحكامها بالنقض سوى بطلب من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري وقبول الإدانة أو طلب إعادة المحاكمة في حالة البراءة، كما أن الاتهامات في التظاهر ستشمل اتهامات أخرى مثل التجمهر وتصبح المحاكمات أمام الجنايات وليس الجنح».

ووصف عبد العزيز القرار بـ«الخطير»، مشيراً إلى انه سيجعل «دائرة التحقيق في نيابة استثنائية ومحكمة استثنائية لا توجد بها أي ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وفي ظل نظام قضائي تتحكم السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء هيئاته القضائية بقانون غير دستوري يجعل أي متهم ليس فقط محروما من ضمانات المحاكمة، ولكن الحرمان من نقض أي حكم ظالم وتصبح تلك المحاكمات لا تقل عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في القهر والظلم بعيدا عن القاضي الطبيعي».

وتابع: «البنية التشريعية المصرية سواء قانون العقوبات أو قوانين الإرهاب مليئة بنصوص مكافحة الإرهاب، ولكن ضم قضايا التظاهر يعبر عن نية السلطة في استخدام تلك المحاكمات كأداة جديدة في تصفية أي معارضة حالية أو مستقبلية وترسيخ للدولة البوليسية المحكومة بالتحريات الأمنية».

الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم قال إن «قانون تشكيل محكمة أمن الدولة طوارىء لا يجيز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها، وأن أحكامها لن تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ما يعني اختصاصا غير محدود للنيابة، وأحكاما قضائية نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها غير قابلة للطعن».

أما الباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح، فأكد أن «هذه المحاكم، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عاما)، وألغيت في 2012».

وأضاف: «هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطوارئ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم».

واعتبر أن هذا «منفذ جديد للنظام حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي».

ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منذ 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه بانتخابات رئاسية، أجريت بعد أن أطاحت ثورة شعبية بمبارك، وأطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.

وبين مفرح أن «هذه المحاكم لا توجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة».

وعادة ما ترفض السلطات القضائية في مصر اتهامات تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاستقلالية، مشددة على أن أحكامها مستقلة، وأن المنظومة القضائية تسمح للمتهم بكافة حقوقه.

وتابع مفرح أن هذه المحاكم «تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون».

وأضاف أن «حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقي هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها».

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية (جزئية) وفي محاكم الاستئناف (عليا) للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.