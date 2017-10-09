﻿عائلة في إسرائيل تهدد بالتوجه للمحكمة لإلزامها بتعيين منسق لشؤون الأسرى والمفقودين

الناصرة – «القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس أن عائلة الجندي اورون شاؤول، الذي اعتبره جيش الاحتلال قتيلا لا يعرف مكان دفنه، ويعتقد بأن حركة حماس تحتجز جثته، قد أعلنت نيتها الالتماس للمحكمة العليا إذا لم يقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين، خلال الأيام القريبة.

وكان المنسق السابق، ليؤور لوطن، قد استقال من منصبه قبل شهر ونصف، بعد ثلاث سنوات شغل خلالها هذا المنصب، وحاول إعادة جثتي الجنديين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين الثلاثة، الذين تحتجزهم حركة حماس. وجاءت استقالة لوطن بعد إدراكه بأن الاتصالات مع حماس وصلت الى باب موصد، وان هامش المناورة الذي تسمح به القيادة السياسية الإسرائيلية مقلص جدا.

وكان نتنياهو قد أعلن بعد استقالة لوطن، أنه سيعين منسقا بدلا منه خلال فترة قصيرة، وفي هذه الأثناء كلف سكرتيره العسكري، العميد اليعزر طوليدانو، بالتركيز على الموضوع.

ويوم أمس نشرت عائلة شاؤول بيانا، هاجمت فيه نتنياهو، لأنه لم يقم بتعيين منسق جديد حتى اليوم. وقالت في بيانها»بقينا من دون جهة معنية تتعامل مع إعادة الأبناء، في وقت تعتبر فيه إحدى القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش الآن، هي المصالحة بين حماس وفتح. الحكومة الإسرائيلية تتعامل باستهتار إزاء جنود الجيش الإسرائيلي الذين دافعوا عن إسرائيل، ولا يمكن التصور بأنه منذ أكثر من شهر، لا تتعامل أية هيئة حكومية مع مسألة الأسرى والمفقودين فقط». معتبرة أن حقيقة عدم تعيين الحكومة منسقا جديدا بعد، تدل على إهمالها في سلوكها تجاه عائلات الجنود المفقودين وتجاه اورون، الذي لم يعد من ساحة المعركة».

وقال محامي عائلة شاؤول، يشاي سريد في تصريحات إعلامية إنه إذا لم يتم تعيين منسق جديد لموضوع الأسرى والمفقودين في الأيام القريبة، فستتوجه العائلة الى المحكمة العليا كي تأمر رئيس الحكومة بعمل ذلك. وأضاف»من العار ان حكومة اسرائيل تهمل معالجة جنود الجيش المفقودين. التأخير المتواصل في تعيين منسق يزيد من معاناة العائلات ويمس بفرص إعادة الأبناء».

وقال مسؤول اسرائيلي كبير ردا على ذلك انه قبل عشرة أيام، وعشية يوم الغفران، اجتمع نتنياهو مع عائلتي شاول وغولدين بحضور سكرتيره العسكري العميد طوليدانو ورئيس قسم ضحايا الجيش الاسرائيلي.

وأضاف في حديث للإذاعة العامة «ان رئيس الوزراء أطلع العائلتين على التطورات وسمع منهما. رئيس الحكومة يعمل في هذا المجال، وهو ملتزم بإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة».

كما ادعى نتنياهو انه يثير هذه المسألة في كل اجتماع سياسي، كما فعل مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما زعم انه يجري حاليا مقابلات مع المرشحين لهذه المهمة بهدف تعيين منسق جديد في اقرب وقت ممكن.

وتحتجز حماس اورون شاؤول وهدار غولدين او جثتيهما منذ عدوان «الجرف الصامد» على غزة صيف عام 2014. كما تحتجز حماس أيضا مواطنين إسرائيليين، أبراهام منغيستو من عسقلان وهو مهاجر من فلاشا إثيوبيا، وهشام السيد من حورة في النقب. كما يسود الاعتقاد بأن مواطنا ثالثا من النقب يحتجز لدى حماس. وفي الشهر الماضي شارك مئات الأشخاص في مظاهرة جرت بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لوجود منغيستو في غزة.