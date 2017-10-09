﻿إسرائيل تواصل بيع الأسلحة لأنظمة دموية وتتستر على علاقات حميمة مع دول عربية

الناصرة – «القدس العربي»: يكشف محلل بارز في إسرائيل أنها تقوم بتقييد حرية الصحافة وإخفاء علاقاتها مع أنظمة مختلف عليها وذلك برعاية الرقابة العسكرية والمحاكم والادعاءات الواهية.

تحت عنوان «بصمت رقيق» كشف محلل الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي البارز يوسي ميلمان عن عدة أمثلة، ويقول على سبيل المثال إن إسرائيل تدربت على قرصنة سفينة «كارين إي» في البحر الأحمر عام 2002 سوية مع الجيش الأمريكي. ويستند ميلمان في مقال مطول نشره ملحق صحيفة «معاريف»، على دراسة صدرت عن الجنرال عاموس غيلبوع مسؤول وحدة الدراسة داخل الاستخبارات العسكرية الذي يقول إنه لو رغبت أي جهة الكشف عن دول أخرى تعاونت مع إسرائيل وقتذاك لكانت الرقابة العسكرية ستحبط ذلك.

ويعترف ميلمان بأن قيام إسرائيل بالتستر على الدول التي تشاركها في تدريبات عسكرية وصفقات أسلحة لا ينسجم مع تعريفها كدولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة. ويشير إلى أن إسرائيل طالما ارتبطت بصفقات بيع أسلحة وعلاقات أمنية وعسكرية مع دول آسيوية كثيرة كدول القوقاز: جورجيا وكازخستان وأذربيجان التي توليها أهمية كبيرة لقربها من إيران. كما يشير لعلاقات مشابهة مع الفلبين، وميانمار، والهند وسنغافورة ومعها ينجز صفقات أسلحة بمليارات الدولارات سنويا علاوة على الصادرات الأمنية الأخرى. وللدليل على هوس إسرائيل بإبقاء هذا التعاون مع الأنظمة الظلامية طي الكتمان يقول إن بعثة عسكرية هندية زارت البلاد قبل سبع سنوات لكن الرقابة العسكرية خضعت لضغوط وزارة الأمن وحظرت عليه نشر معلومات بهذا الخصوص. وعللت الرقابة ذلك بالإشارة للرغبة بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل مع بعض الدول، لكن الحقيقة كانت مختلفة. ويكشف ميلمان أن النية كانت منع نشر حقيقة أن البعثة الهندية جاءت ضمن وفد بوليسي للتحقيق مع شركات أمنية إسرائيلية مثل «رفائيل، الصناعات الجوية وسولتام وغيرها من الشركات التي اشتبه بتورطها بدفع رشاوى لمسؤولين هنود كبار منهم وزير الدفاع ذاته. ويتابع من دون تفصيل أن الرقابة العسكرية اعترفت على مسامعه لاحقا بأخطائها وبخضوعها لضغوط وزارة الأمن من دون مبرر.

وهكذا أيضا مع سنغافورة حيث يكشف ميلمان أن إسرائيل طيلة عقود ساعدتها بتشكيل جيشها غداة إعلانها عن استقلالها قبل 50 عاما ومن وقتها ارتبطتا بعلاقات تعاون عسكري وأمني كبير.

ويشير ميلمان أن مئات وربما آلافا من خريجي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد عملوا كمستشارين وخبراء في سنغافورة مقابل رواتب سمينة جدا لكن الصحافة الإسرائيلية امتنعت عن كشف ذلك بقرار من الرقابة العسكرية، مشيرا الى أن الرقابة العسكرية أتاحت في الشهور الأخيرة فقط نشر بعض المعلومات عن سنغافورة بعد زيارات متبادلة لرئيسي الحكومة فيها وفي إسرائيل، وفي المقابل يتم فضح معلومات كثيرة من خلال وسائل إعلام أجنبية أو منتديات التواصل الاجتماعي التي تلتف على الرقابة.

ومؤكدا أن إسرائيل طالما استخدمت الذرائع الأمنية للتستر على أسرارها وعلاقاتها المشبوهة وعلى إخفاقاتها أيضا وكل ذلك بدافع الخجل والفساد. ويكشف أن حجم صادرات إسرائيل الأمنية يبلغ سنويا نحو ستة مليارات دولار وهذا لا يشمل الشركات الأمنية الخاصة التي تصدر هي الأخرى بقيمة عدة مليارات دولار كل عام. وقال ميلمان إن إسرائيل تفرط باستخدام الرقابة العسكرية وفي التستر على ما تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التي باتت كدولة داخل دولة وتفعل ما تراه مناسبا من دون رقابة وكوابح بما يتناقض مع النظام الديمقراطي. وأكثر من ذلك فإن الدولة تصرف النظر عن مخالفات خطيرة ترتكبها الشركات الإسرائيلية الخاصة وذلك لأنها معنية بتشجيع التصدير والحصول على ضرائب ناهيك عن وجود فساد وعلاقات شخصية خلف هذا التستر على الحقائق.

وحسب ميلمان تنقسم هذه الدول لثلاث مجموعات، الأولى تلك المرتبطة معها بعلاقات دبلوماسية ويتم التعاون معها علانية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية.

أما المجموعة الثانية فهي تلك الدول المرتبطة التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية لكنها تحكم من قبل أنظمة قمع واستبداد، ولذا تفضل إبقاء الصفقات معها سرية كأذربيجان، وجنوب السودان، وميانمار، وصربيا ورواندا وهي دول ارتكبت فيها مجاز وجرائم ضد البشرية بسلاح إسرائيلي. وفي حالات كثيرة تم الكشف عن هذا التعاون من خلال جهات أجنبية أو من قبل الدول المستوردة لأن إسرائيل حرصت على إبقائها سرا. أما المجموعة الثالثة من الدول فهي دول لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها، وهي بالغالب عربية أو إسلامية. ويقول ميلمان إنها قامت في الماضي بتصدير سلاح كثير وخطير لإيران وأندونيسيا. وهنا ينقل ميلمان عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل ومصر تديران تعاونا استخباراتيا وثيقا جدا لمكافحة تنظيم الدولة في سيناء. ويقول إن وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 تزود المعلومات الحساسة للجيش المصري، فيما تشارك طائرات مسيرة بلا طيار في مهاجمة مواقع داخل مصر، لافتا إلى أن الصحافيين الإسرائيليين يمنعون من نشر معلومات من مصادر أجنبية وأن إسرائيل تحرص على عدم إرباك نظام السيسي.

وبرأي ميلمان فإن العلاقات الاستخباراتية الوثيقة بين إسرائيل ومصر هي التي تفسر استمرار العلاقات الدبلوماسية بينهما رغم أزمات حادة ومحرجة في العقود الأخيرة، منها ضرب المفاعل النووي العراقي وقيام إسرائيل بغزو لبنان مرتين ومواجهة الانتفاضتين الفلسطينيتين بقسوة، علاوة على الاحتلال وتسمين الاستيطان وشن ثلاث حروب دموية على غزة ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين فيها.

وهذا برأي ميلمان سر عدم زعزعة علاقات مصر وإسرائيل رغم تحقيقات صحافية أجنبية في السنوات الأخيرة عن قتل الجيش الإسرائيلي لأسرى مصريين خلال العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967. ويدلل على ذلك بالقول إن مصر لم تتردد بالمشاركة بمناورات عسكرية مع إسرائيل واليونان وقبرص هذا العام تزامنا مع ذكرى حرب رمضان 1973. كما يقدم مثالا آخر على التعاون الاستخباراتي ودوره، فيشير لصفقات التصدير الأمني لعدة دول عربية، لافتا إلى أن الرقابة العسكرية هنا تتدخل بذريعة المحافظة على الأمن لكن الهدف هو حماية مصالح شركات تجارية خاصة، وهكذا تم حجب معلومات عن علاقات أمنية بين إسرائيل وبين إمارة أبو ظبي طيلة سنوات. ويؤكد ميلمان ما يتحاشى قوله معلقون كثر بأن المشكلة لا تنحصر فقط بالرقابة العسكرية والجهات الحكومية بل هي تكمن بالإسرائيليين الذين يرفضون معرفة ما يحدث في هذا المضمار ما يفسر الصمت المطبق للمحاكم لمجرد سماعهم كلمة « أمن الدولة «.

ويقدم مثالا على ذلك إقدام المحكمة العليا على مساندة جهات أمنية ترفض الكشف عن حجم الأسلحة التي تصدر من إسرائيل لميانمار وتستخدم بقتل مسلمي الروهينجا، بل إن المحكمة فرضت أمر منع نشر على قرارها بهذا الخصوص وسط انتهاك فاضح للحق الديمقراطي بمعرفة الجمهور بما يدور حوله، هذا إضافة لتزويد طيارات صينية صغيرة مسيرة أجهزة دقيقة، لافتا أن الهدف من التستر على ذلك هو تحاشي استفزاز واشنطن بسبب علاقاتها المتردية مع بكين. ويرجح ميلمان أن تواصل إسرائيل بيع السلاح لأنظمة دكتاتورية ترتكب الجرائم وبالتزامن تواصل مساعيها العبثية لحجب معلومات عن ذلك في عصر منتديات التواصل الاجتماعي والثورة الإلكترونية، وكل ذلك من دون رقابة ومن دون معايير أخلاقية.