﻿سناتور أمريكي يصف البيت الأبيض بمركز حضانة لليافعين ويتهم ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة

واشنطن ـ «القدس العربي»: تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسناتور بوب كوركر اتهامات عبر سلسلة من التغريدات إذ قال ترامب ان المشرع الجمهوري عن ولاية ولاية تينسي لم يكن لديه الشجاعة في الترشح لاعادة انتخابه في حين وصف كوركر البيت الأبيض بمركز حضانة لليافعين تعبيرا عن سخطه.

وكتب ترامب على« تويتر» ان كوركر توسل وهو يطلب منه تأييده لإعادة انتخابه ولكنه قال «لا» مشيرا إلى ان المشرع انسحب من الانتخابات لأنه كان يعتقد بأنه لا يمكن ان يفوز بدون تأييده، وقال ترامب في تغريدة اخرى انه يتوقع ان يمثل كوركر صوتا سلبيا يقف في طريق اجندته السياسية، وعلى الفور نشر كوركر تغريدة انتقامية قال فيها «من الواضح ان المشرف على مركز الحضانة في البيت الأبيض قد تغيب عن عمله صباح هذا اليوم».

واضاف كوركر في تصريحات منفصلة ان تهديدات ترامب للدول الاخرى يمكن ان تضع الولايات المتحدة على طريق الحرب العالمية الثالثة، وقال ان ترامب يتصرف وكأنه يمثل في برنامج تلفزيوني مثل برنامج « المتدرب » مشيرا إلى انه قلق على الامة.

وجاء هذا الخلاف على«تويتر» بعد ان قال كوركر في وقت سابق من هذا الأسبوع ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس الموظفين في البيت الأبيض جون كيلي هم الاشخاص الذين ساعدوا على عدم انتشار الفوضى في البلاد، ونقل كوركر عن تيلرسون قوله بأنه يتعامل مع عدد كبير من الاشخاص في الادارة في مكان يثير الاحباط بشكل لا يصدق.

وتحدث كوركر عن تيلرسون وماتيس وكيلي قائلا بأنهم يعملون معا بشكل جيد للتاكد من ان السياسات الأمريكية في العالم تسير بشكل سليم ومتسق.

واشار مساعدون من مكتب السناتور إلى تناقضات في تصرفات ترامب وتغريداته، وقالوا ان الرئيس الأمريكي هاتف كوركر وطلب منه اعادة النظر في قرار عدم اعادة الترشح للانتخابات، واكد له بأنه سيدعمه في الحملة الانتخابية.

واتهم ترامب االمشرع الجمهوري بأنه مسؤول، ايضا، إلى حد كبير عن الاتفاق النووي مع إيران قائلا بأن المعارضة للاتفاق في الكونغرس لم تنجح بسبب وجود مشروع قانون كوركر( قانون مراجعة اتفاق إيران النووي لعام 2015 ).

وقال ميك مولفاني، مدير مكتب الادارة والميزانية في البيت الأبيض، بأنه يستمتع بالعمل مع كوركر الذى لا يريد الترشح لإعادة انتخابه ولكنه لايرى تلك الفوضى التى يتحدث عنها في البيت الأبيض او اى نوع من الاقتتال الداخلي.

واشار مراقبون ان كوركر قد يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري علما بأن التصريحات الاخيرة جاءت بعد نشر تقارير افادت ان تيلرسون على وشك الاستقالة وسط تصاعد النزاعات السياسية والاشتباكات في البيت الأبيض.