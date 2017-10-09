﻿الخارجية الإيرانية: ردنا على فرض أمريكا عقوبات جديدة سيكون ساحقاً وقاسياً

لندن ـ «القدس العربي»: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، إن رد إيران سيكون ساحقا وقاسيا لو فرضت أمريكا إجراءات حظر جديدة، دون أن يوضح ماهية هذا الرد تحت ندرة خيارات طهران المحدودة للضغط على واشنطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن المتحدث باسم الخارجية الإيراني، قال خلال مؤتمره الصحافي أمس (الإثنين) حول تصريحات القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، رداً على نية واشنطن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، «نأمل ألا ترتكب الإدارة الأمريكية هذا الخطأ الاستراتيجي استمرار لأخطائها السابقة، ولكنه إذا اتخذت مثل هذا القرار، فإن رد إيران سيكون صارماً وقاسياً جداً، واعتقد أن على الولايات المتحدة أن تقبل بجميع تداعيات مثل هكذا قرار».

وحول المباحثات بين إيران وتركيا وروسيا بشأن سوريا، أكد قاسمي أن المشاورات جارية بين البلدان الثلاثة، وأن هناك تنسيق لازم حول الأزمة السورية، معتبرا ذلك بأنه أمر طبيعي، وأنهم سيواصلون التعاون فيما بينهم.

وحول تقرير بعض وسائل الإعلام الأجنبية بوجود صلة بين البرنامج النووي الإيراني والصراع الدائر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قال إن هذا النقاش لا مبرر له، إنه خاطئ، وإنه يأتي في إطار التخويف من إيران ومعاداتها وممارسة الضغوط على المنطقة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني واثنتين من دول المنطقة، حيث تقوم بطرح مثل هذه القضايا الزائفة التي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل سياساتها الدفاعية كما في السابق، فهي لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، مشدداً على أن إيران هي من يتخذ القرار النهائي بشأن منظوماتها الدفاعية، وأنها لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وعلى صعيد متصل بالموضوع، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأوروبية والأمريكية، مجيد تخت روانجي، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بطريقة تعاملهم مع الاتفاق النووي.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني خلال تصريح صحافي إن إيران ستلغي الاتفاق النووي إذا تطلب الأمر، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون هي من أول من يقدم على إلغاء الاتفاق النووي، لكنه توقع تطورات المستقبل ليس بالأمر السهل.

وأضاف «لا تشكوا أن مصالحنا القومية هي التي تكون إطار للسياسات الإيرانية، وإذا وصل الأمر إلى إلغاء الاتفاق النووي فإن إيران ستقدم على هكذا قرار»، وأكد أنه في حال خرجت إيران من الاتفاق النووي، فإن العودة إلى البرامج النووية هو أمر سهل للغاية.