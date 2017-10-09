﻿محامون مغاربة يقدمون طلبا رسميا لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق

الرباط –« القدس العربي »: قدم محامون مغاربة رسميا، أمس الاثنين لدى النائب العام في محكمة الاستئناف في الرباط، بطلب من أجل اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «عمير بيريتز»، بعد دخوله الأراضي المغربية ومشاركته في ملتقى دولي في مجلس المستشارين، بناء على دعوى سابقة تقدموا بها في آب/ أغسطس 2012، بحكم أنه مغربي.

وتقدم كل من النقيب عبد الرحمان بنعمر والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والمحامي خالد السفياني، وهم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطني، «بطلب لاعتقال الإرهابي عمير بيريتز والوفد الصهيوني المرافق له»، نظرا لوجودهم حاليا داخل التراب الوطني بالعاصمة الرباط، وذلك بالموازاة مع وقفة رمزية أمام المحكمة ذاتها.

وجدد المحامون في طلبهم المقدم للمحكمة، ما ورد في الشكاية السابقة المقدمة ضد الشخص نفسه «عمير بيرتز» وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، التي تم تقديمها منذ سنة 2012 إبان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بعد ارتكاب مجازر ضد الإنسانية، وعلى رأسها مجزرة ملجأ «قانا» التي سقط خلالها أكثر من 35 طفلا مع عشرات المدنيين تحت القصف الصهيوني.

وذكر المحامون في مذكرتهم التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، وكيل الملك «النائب العام» لدى محكمة الاستئناف بدعوتهم القضائية وعدم إخبارهم بالاجرءات التي اتخذها منذ ذلك التاريخ متسائلين عما «وراء» صمته «خلافا لما يفرضه القانون من فتح البحث وإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ تدابير تستلزمها خطورة الأفعال وخطورة المجرم الذي ارتكبها».

وقال المحامون انه ليس هناك من عائق ولا صعوبة ولا مانع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وطالبوا بإعطاء تعليمات سريعة وعاجلة لإلقاء القبض على عمير بيرتز ومتابعته بناء على قانون الإرهاب والأمر بسحب جواز سفره وتحديد منطقة يحظر عليه مغادرتها.

حملة استنكار واسعة

واثار حضور الوفد الصهيوني في الرباط للمشاركة في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة مع المنظمة العالمية للتجارة استنكارا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية، وأصدرت 3 فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بيانا استنكرت فيه هذا الحضور. وأدى إلى ضجة بين مكونات المجلس حيث نفت رئاسة المجلس مسؤوليتها عن استضافة الصهاينة المذكورين، وقالت إن القرار تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع مكوناته كافة، في حين اتهم نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، رئاسة المجلس بـ »ترويج المغالطات»، واعتبر أن الموضوع «دُبر بليل واستفرد بتدبيره رئيس المجلس».

وتحاشى المنظمون رفع العلم الإسرائيلي في الرباط لعدم إعلام الدول المشاركة كما أن رئاسة مجلس المستشارين اختارت قاع مجلس النواب لاحتضان المناظرة ، ونفى حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين المغربي مسؤوليته عن استضافة الوفد الصهيوني، وقال إنه لم يسبق أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، اللتين نظمتا هذه المناظرة، «على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية»، وأن ما تم تداوله «معطيات مغلوطة من طرف بعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف».

وأضاف بن شماس في بلاغ وزع مساء الأحد أن قرار احتضان هذا المـؤتمر، «تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع مكوناته جميعهم، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليو / تموز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء» وأن «الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين جميعهم، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، والحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة».

وقال إنه «حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هي حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي «أرضا دولية».

وانتقد رئيس مجلس المستشارين المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) حزب العدالة والتنمية، وقال إن المجلس «ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، حيث دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها».

وهاجم جهات من دون أن يسميها، قال إنها «اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف، وتعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوضا عن تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية».

وأدان عبد الإله الحلوطي الخليفة (النائب) الثاني لرئيس مجلس المستشارين، حضور الوفد الصهيوني وقال إنه «لا يشرف مجلس المستشارين استضافة هذا الوفد»، محملا المسؤولية بشكل ضمني إلى رئاسة المجلس حيث أن مكتب مجلس المستشارين تم إخباره بتنظيم هذه المناظرة الدولية ولم يدرس ولم يصادق على برنامج ولائحة ضيوف هذا النشاط، موضحا أن هذه التفاصيل كانت ستناقش في اجتماع المكتب يوم الأربعاء الماضي «قبل أن تقرر رئاسة المجلس تأجيل اجتماع المكتب من دون أي توضيح»

واتهم نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، رئاسة المجلس بـ »ترويج المغالطات» بخصوص استضافة الوفد الصهيوني محملا المسؤولية كاملة لرئيس المجلس حكيم بنشماس. ونقل موقع العمق المغربي عن شيخي أن «قرار مشاركة الصهيوني ومجرم الحرب بيريتز في هذه المناظرة بمجلس المستشارين، لم يتخذ داخل هياكل ومؤسسات المجلس» وقال «نتحدى رئاسة المجلس التي تروج المغالطات، أن تقدم التوضيحات الكافية فيما يتعلق بإلغاء اجتماع مكتب المجلس، الذي كان مبرمجا الأسبوع الماضي، حيث كان من المفروض أن يتم فيه تقديم برنامج المناظرة ولوائح المشاركين التي نجهلها كفريق، وتجهلها الفرق جميعها».

قرار دُبر بليل

واعتبر على هامش الوقفة الاحتجاجية ضد حضور الوفد الصهيوني، مساء الأحد أمام مبنى البرلمان في الرباط، أن هذا القرار «دُبر بليل واستفرد بتدبيره رئيس المجلس، ويتحمل مسؤوليته كاملة فيه، وسنتابع الموضوع ونتخذ الإجراءات اللازمة في المستقبل بتنسيق مع الفرق، من أجل أن نتجنب هذه الأخطاء ومثل هذه المبادرات التي تسيء لصورة المغرب».

وأوضح أن موقف حزبه «هو تأكيد لموقف الشعب المغربي الثابت والرافض لكل أنواع التطبيع، والرفض المطلق لاستقبال أمثال هؤلاء المجرمين الصهاينة مثل بيريتز الذي لا زالت يداه ملوثتان بجرائم الحرب»، وأن وزير الدفاع الصهيوني السابق، مطلوب لدى عدة دول أصدرت مذكرات اعتقال في حقه، بحث لا يجرؤ على الدخول لعدد من الدول الأوروبية، فكيف نسمح له بالدخول إلى أرضنا.

وشهد البرلمان المغربي، صباح الأحد، ملاسنات حادة بين مستشارين برلمانيين مغاربة من الغرفة الثانية، والوفد الصهيوني، حيث رفع المسير الجلسة بعدما تحولت القاعة إلى ساحة لمشادات كلامية بين الطرفين حيث احتج مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على حضور وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق «عمير بيريتز» على رأس وفد صهيوني يضم أيضا وزير الاتصالات الحالي في الحكومة الإسرائيلية الحالية رافعين في وجههم شعارات تتهمهم بممارسة الإرهاب وقتل الأطفال العزل في فلسطين ولبنان، وتطالبهم بالرحيل عن البرلمان والتراب المغربي فورا.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيريتز، المحتجين على حضوره إلى البرلمان المغربي بأنهم «متطرفون» يحاولون تصدر وسائل الإعلام باحتجاجاتهم. وقال بيرتز، في تدوينة على حسابه المُوَثّق في فيس بوك، إن المغرب «بلد خاص وشعبه محب للسلام والدولة تستثمر أموالا كبيرة في الحفاظ على التراث اليهودي، مؤكدا أنه يحظى شخصيا بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات».

بيريتز متفائل

وعبر بيريتز عن تفاؤله بخصوص «فتح صفحة جديدة مع جميع الدول العربية المعتدلة، ومن ضمنها المغرب الذي يمكن أن يصبح زعيما لهذه العملية كما كان في الماضي»، مؤكدا أنه «سيستمر في أنشطته السياسية في المغرب ودعم السلام لأنه مستقبل أطفالنا».

وتظاهر العشرات من الحقوقيين والسياسيين والنشطاء، مساء الأحد احتجاجا على استضافة الوفد الصهيوني محملين المسؤولية لمجلس المستشارين، داعين الدولة المغربية إلى التدخل بشكل عاجل لوقف «اختراق الكيان الصهيوني للمؤسسات الدستورية الوطنية».

واحرق المشاركون في الوقفة التي دعا لها الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطنية مناصرة للشعب الفلسطيني، أعلام الكيان الصهيوني، منددين بـ »ارتفاع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني من داخل المغرب»، محملين الدولة بمؤسساتها مسؤولية «السماح لمجرم الحرب وقاتل الأطفال بدخول التراب الوطني» ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالتطبيع وتطالب البرلمان بالإفراج عن قانون تجريم التطبيع الذي تبنته أربع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة في الولاية السابقة، من دون أن تتم مناقشته بعد، متهمين «المطبعين المغاربة» مع الصهاينة بأنهم خونة، مرددين «فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة»، «بالروح بالدم.. نفديك يا فلسطين»، «فلسطين تقاوم.. والأنظمة تساوم»، «لا لا للتطبيع.. فلسطين ماشي للبيع»، «الشعب يريد.. تجريم التطبيع».

واعتبر إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن استضافة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «عمير بيريتز» في البرلمان المغربي، الأحد، هو «اختراق خطير وغير مسبوق، تم في مؤسسة دستورية هي البرلمان من خلال مجلس المستشارين»، محملا المسؤولية فيما وقع لرئاسة المجلس المذكور وإنه يشعر بالغبن والحزن الكبير بسبب ما وقع، وقال إن «هذه مسألة خطيرة جدا فيها تدنيس للبرلمان باعتباره مؤسسة دستورية»، وإن حضور مجرم حرب إلى المغرب هو أمر «غير مسبوق» وأدان «الاختراق الخطير الذي وقع في مجلس المستشارين، بعد استضافة مجرم حرب موثوق بالوثائق ومعروف في العالم بأن يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين أطفالا صغارا قبل الشيوخ والكهول، وموقفنا واضح وهو موقف المغاربة كلهم، موقف ثابت لم يتغير» وحمل المسؤولية لمجلس المستشارين باعتباره الساهر على النشاط وأنه كان على علم بدخول هذا المجرم.