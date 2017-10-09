﻿تركيا: هدفنا من نشر قوات في إدلب وقف الاشتباكات والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا

دمشق – «القدس العربي»: أعلن الجيش التركي الاثنين أنه يجري منذ الاحد عملية استطلاع في محافظة إدلب السورية بهدف اقامة منطقة لخفض التوتر. وأفاد بيان له أن «القوات المسلحة التركية بدأت في 8 تشرين الأول/اكتوبر انشطة استطلاع بهدف اقامة مراكز مراقبة في اطار العملية التي ستتم في محافظة ادلب». مؤكداً انّ هدف انقرة من نشر قوات في إدلب، هو «وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد».

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن السبت انطلاق عملية عسكرية جديدة داخل سوريا تنفذها فصائل من المعارضة السورية المسلحة بدعم من الجيش التركي. وتعد العملية جزءاً من الجهود التي تبذلها تركيا إلى جانب روسيا وايران لإقامة المنطقة تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام التي جرت في استانة بهدف وضع حد للنزاع الدامي في سوريا. واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا تمهيدا للمفاوضات.

وهناك حالياً ثلاث مناطق يسري فيها اتفاق خفض التوتر تضم الغوطة الشرقية قرب دمشق ووسط حمص إضافة إلى اجزاء من جنوب سوريا حيث تراقبها قوات من الشرطة العسكرية الروسية. وتخضع ادلب بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي مجموعة تعد أبرز مكوناتها جبهة النصرة سابقاً، والتي قامت بطرد المقاتلين المعارضين الأكثر اعتدالاً خلال الأشهر الأخيرة. وستحتاج القوات المؤيدة لتركيا إلى انتزاع المنطقة من قبضة هيئة تحرير الشام للسماح للقوات الإيرانية والروسية والتركية بإقامة منطقة خفض التوتر.

وكانت آخر مرة تنخرط القوات التركية على الأرض في سوريا في آب/اغسطس الماضي، عندما أطلقت أنقرة عملية درع الفرات التي استمرت ثمانية أشهر ضد المقاتلين الإسلاميين المتشددين والأكراد في محافظة حلب الواقعة في شمال البلاد.

تعزيزات عسكرية تركية

وفي السياق نفسه تموضعت أعداد كبيرة من ناقلات جنود وعربات مصفّحة تابعة للجيش التركي، في قضاء ريحانلي بولاية هطاي المتاخمة للأراضي السوري، استعداداً للانتقال إلى محافظة إدلب. والتحركات العسكرية التركية في ولاية هطاي وقضاء ريحانلي، استمرت طوال ليلة الأحد، وفي ساعات الصباح من أمس الاثنين.

واتجهت المعدات والعربات العسكرية إلى النقاط الحدودية مع سوريا، فور وصولها إلى قضاء ريحانلي.

والسبت أكّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ هدف بلاده من نشر قوات في إدلب، هو «وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد».

توجس أنقرة

وفي تفسيره لأسباب التدخل التركي الأخير قال اردوغان الأحد «اذا تجاهلنا التطورات في سوريا، فهل سننجو من تداعيات الأزمة؟ «. وأضاف «لهذا السبب لا نذهب نحن إلى سوريا بل سوريا تأتي إلينا». ورغم أن موسكو تدعم الرئيس السوري بشار الأسد فيما تؤيد تركيا فصائل في المعارضة تسعى إلى الإطاحة به، إلا أن البلدين عملا معا بشكل مكثف خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لانهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 330 ألف شخص حتى الآن.

وحسب مصادر مطلعة فإن لدى تركيا مخاوف كثيرة، على خلفية تدخلها في ادلب، اهمها حذرها من التورط في حرب مفتوحة مع جبهة النصرة، فمن يعرف طبيعة ادلب، يعرف ان هناك الكثير من الجبال والتلال والمغارات والتلال الصخرية وغير ذلك مما يجعل من الصعب في ذلك المكان نجاح حرب الجيوش فيها، فقد رأى الخبير العسكري احمد رحال ان «ادلب اشبه باليمن من حيث الصعوبة، بينما لحرب العصابات ارضية قوية في تلك المنطقة (جبل الزاوية وادلب) وبالتالي تخشى تركيا ان تتورط بمثل هذه الحرب، ثم يتم دعم جبهة النصرة بطرق خفية، من قبل قوى دولية تريد جر انقرة لتتورط في الوحل السوري، واعادة الحرب بطريقة ثانية كما حصل في افغانستان».

هجمات انتقامية

القاعدة العسكرية الروسية حميميم في سوريا توقعت الاثنين، بان الجيش التركي الذي سينتشر خلال وقت قصير في محافظة إدلب شمالي سوريا سيتعرض لما اسمته «هجمات انتقامية» ضد الجيش التركي، وبينت القاعدة، بأن الهجمات ضد الجيش التركي ستكون على مستوى الأفراد والمجموعات المتشددة في البداية، حيث ذكرت بأن هذه الهجمات قد تتطور إلى صراع عسكري بين جبهة النصرة من جهة والقوات التركية مع القوات الحليفة لها من الجيش الحر من جهة أخرى حسب المصدر.

وكانت قد أوردت حميميم، بأن «دخول القوات التركية إلى مناطق في محافظة إدلب السورية يندرج ضمن اتفاق تفعيل منطقة خفض التوتر الرابعة، ومن المرجح أن تشهد المنطقة صراعاً مسلحاً بين القوات التركية والوحدات المرافقة لها من الجيش الحر من جهة ومقاتلي جبهة النصرة من جهة أخرى. هذا وقد نقل التنظيم جزءاً كبيراً من مقاتليه بغرض مواجهة التدخل البري التركي» وفقًا للمصدر الروسي.

وعززت المصادر رؤيتها بما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد بأن تركيا «مضطرة لعرقلة الحزام الإرهابي المراد إنشاؤه من أقصى شرق سوريا إلى البحر المتوسط» حيث قال الرئيس التركي: «لا يمكننا السماح بتنفيذ هذا المشروع، ولو تحقق ذلك فإننا سنواجه أحداثاً مماثلة لتلك التي حصلت في كوباني «مدينة عين العرب».

العميد احمد رحال قال في تصريح خاص لـ»القدس العربي» ان معركة ادلب هي المعركة المؤجلة، كانت التي تنتظر مخرجات «استانة» او تنتظر توافقات امريكية روسية تركية، فيما حاولت إيران ان تعطل هذا الاتفاق قدر الامكان لانها كانت تأمل ان يكون هناك حل عسكري في ادلب، وهو ما كانت تطمح له طهران وتسعى لتحقيقه، انما وبسبب ضغوط معينة مورست، جعلت التوافق الروسي التركي سيد الموقف.

تركيا بحثت عن حل سياسي، كما أن لها اهدافاً سياسية للحفاظ على الامن القومي التركي، وخاصة ان هناك مشاريع انشاء الدولة الكردية، ومدها إلى المتوسط، وبالتالي فإن السيطرة على ادلب بدخول القوات التركية اليها سوف يقطع الطريق على المشروع الكردي، كما كانت قد قطعت انقرة عبر درع الفرات المنطقة الممتدة مابين جرابلس واعزاز، وبالتالي فإن السيطرة على منقطة دارة عزة وعفرين والسيطرة على جبل التركمان وجبل الأكراد بالساحل اضافة إلى ادلب ووضعها تحت النفوذ التركي، تكون انقرة قد حطمت هذا المشروع وخصوصاً اننا نعيش مفاعـيل استـفتاء كردسـتان.