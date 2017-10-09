﻿«ضوء أخضر» من بغداد مهّد للقاء الجبوري وبارزاني

بغداد ـ «القدس العربي»: اتخذت العاصمة العراقية بغداد سلسلة إجراءات جديدة على خلفية إجراء إقليم كردستان العراق «استفتاء الانفصال» في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، من بينها متابعة حسابات مسؤولي الإقليم وإيقاف التعاملات التجارية معه، فضلاً عن فرض السلطة الاتحادية على شبكات الاتصالات للهواتف المحمولة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني، عقد، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقاً لبيان صحافي أورده المكتب الإعلامي للعبادي.

وحسب البيان، فإن المجلس «تابع تنفيذ القرارات السابقة (…) والإجراءات المتخذة والاستمرار بها»، إضافة إلى «اتخاذ ، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي إنما هي لمصلحته».

وجرى، حسب القرار، «رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم، من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، كاشفاً في الوقت ذاته عن «قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

كما تابع المجلس أيضاً، وفقاً للبيان، «الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية، بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم؛ ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستسهم في استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين».

وأصدر «قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد»، فضلاً عن متابعة «طلب الحكومة رسمياً وفي السياق، دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي همام حمودي إلى تكثيف الجهود «لبسط سلطة الحكومة» بملف تصدير النفط والمنافذ واسترداد الأموال واستعادة المناطق المتنازع عليها.

وقال في بيان إن «السلطتين التنفيذية والتشريعية تسيران في ذات الاتجاه لحفظ وحدة العراق والالتزام بالدستور؛ روحاً ونصاً، وبدون أية محاباة، وعلى كل الأراضي العراقية».

وطالب، رئيس الوزراء إلى «متابعة تطبيق القرارات التي صوت عليها مجلس النواب بعد إجراء استفتاء شمال العراق»، شدد على أهمية «المراعاة الكاملة لشعبنا في كردستان في معيشته وحياته، وان نسعى لأن تكون أفضل مما كانت عليها».

الجبوري يكشف نتائج زيارته لأربيل

تأتي هذه التطورات في وقت أجرى فيه رئيس مجلس النواب العراقي زيارة إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، التقى خلالها مسعود بارزاني، ضمن مبادرة لتبني حوار يفضي إلى حل الأزمة بين بغداد وأربيل.

وتعدّ الزيارة «مثيرة للجدل» كون بغداد لا تزال تصّر على رفض أي حوار مع أربيل، ما لم تلغ الأخيرة نتائج الاستفتاء، وإعلان «بطلانه»، لكن الجبوري أكد بأن الزيارة جاءت «بعد أخذ الضوء الأخضر من بغداد».

وقال، خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، «كانت لنا جملة من المداولات في بغداد مع قيادات مهمة في الدولة والعملية السياسية، وجدنا إن استكمالها يتطلب انفتاحا عابرا للأطر الضيقة (…) لاحتواء وتطويق المشكلة من الداخل وليس محاصرتها من الخارج».

وأوضح أن «زيارتنا لأربيل واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصا مهمة للحل؛ على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول ابتداء، كي نهيئ الأرضية المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلا من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع احد الطرفين او كلامهما للذهاب إلى خيارات صعبة تقطف طريق الوصول إلى طاولة الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد».

وأضاف أن «لا مناص من العودة إلى الدستور في وجهة الآليات التي ستفضي إلى الحل النهائي لازمتنا المتفاقمة»، لافتاً إلى إن «مجلس النواب وقف في صدارة الدعوة إلى العودة الدستور وتغليب لغة الحوار، وحتى تلك القرارات التي اتخذها كانت تهدف للحفاظ على وحدة الحوار (…) فالكرد شعبا وقيادة هم عراقيون تاريخا وحاضراً، ومن المهم ان نثبت ذلك واقعاً، من خلال إيماننا بالحوار مع من يختلف معنا بالرأي ضمن خيمة الوطن».

وتابع: «من غير الممكن أن نتحدث عن كل شيء؛ ما دمنا في مرحلة إنضاج الحل»، موضّحاً «كانت لنا في بغداد جولة مهمة من الحوار مهدت بشكل مهم للقاء اربيل»، وتعهد للنواب بـ»الكشف بعد النتائج القريبة الايجابية عن كل التفاصيل».

وطمأن الجبوري النواب بأن «لا مساومة مطلقا على وحدة العراق مهما حدث، وسنحصد نتائج هذا الحوار عما قريب (…) بطريقة تجنبنا الاحتراب الداخلي وتضعنا على جادة الحل الناجز». ومضى بالقول: «الخلاف الجاري اليوم ليس بين حكومتين في بغداد وأربيل بل هو خلاف يهدد وجود دولة»، مشيراً «حينما اسمع أن هناك تحركات تجاه العشائر للسعي لانضمام مناطق معينة لمشروع اقليم؛ يتجاوز فكرة اقليم كردستان، وأن هناك استجابة مقلقة فأنا أمام مسؤولية الحفاظ على مصير مناطق بعينها حملتني المسؤولية لتمثيلها في مؤسسة الدولة وإرادة شعبية واسعة تنتظر أن نعبر عنها لبقائها ضمن إطار العراق الموحد».

وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة إلى إشعار آخر، شريطة الدعوة إلى عقد «جلسة عاجلة» من أجل التصويت على «مفوضية الانتخابات، طبقاً لمصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وأخبر المصدر «القدس العربي»، إن «مجلس النواب عقد جلسته اليوم (أمس) بحضور نواب كرد»، مضيفاً إن «النواب الكرد يمثلون كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني».

وانسحبت بعدها «الكتل الكردستانية» من الجلسة ليختل النصاب القانوني، الأمر الذي دفع هيئة الرئاسة إلى جعل الجلسة «تشاورية»، قبل أن تقرر رفعها إلى إشعار آخر، على حدّ المصدر.

شد وجذب في البرلمان

واستغل النواب الكرد وجودهم في مجلس النواب العراقي للتعبير عن رفضهم لـ»القرارات العقابية» المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ضد إقليم كردستان، معتبرين تلك الإجراءات «مخالفة للدستور» وتمس المواطن الكردي.

وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا روستايي، في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، ان «القرارات التي تصدر من الحكومة والبرلمان قرارات سياسية بحتة»، مضيفاً إن «تلك القرارات تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في الإقليم، وتعدّ عقوبة جماعية وخرقا للدستور.

ودعا إلى «التراجع عن تلك القرارات»، مشيراً إلى إن «الاستفتاء مجرد استطلاع للرأي وهو حق لجميع العراقيين». روستايي، قال لـ«القدس العربي»، إن «القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب «تصعيدية»، موضحاً أن البرلمان العراقي صار جزءاً من»التعقيد» وليس الحل للأزمة بين بغداد وأربيل.

وتابع: «الكرد منعوا من أن يكونوا جزءا من قرارات تمس العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية (…) النائب العراقي يمثل 100 ألف ناخب من الشعب ويتمتع بالحصانة، فلا يمكن استبعاده من البرلمان إلا إذا تمت إدانته بموجب قانون». وحسب المصدر، «لا يوجد نص قانوني في العراق تحت أسم الحنث باليمين، بل هناك مبدأ دستوري يحتاج إلى تنظيمه بقانون»، لكنه رحب في الوقت ذاته بـ«أي قرار قضائي» يصدر في هذا الشأن.

وعن إمكانية إلغاء إقليم كردستان نتائج الاستفتاء والدخول بحوار مع بغداد، قال: «لا توجد أي سلطة في إقليم كردستان تمتلك الصلاحية إلغاء نتائج الاستفتاء، بكونه يمثل رأي الشعب»، لكنه بيّن وجود إمكانية «للمحكمة الاتحادية في إصدار قانون يلغي بموجبه نتائج الاستفتاء».

وطبقاً للمصدر فإن «الاستفتاء مضى، لكن يمكن الحديث عن تأجيله أو تجميده، أما الإلغاء فلا يمكن تحقيق ذلك»، معتبراً شرط بغداد «تعجيزي»، بكون إنه «لا يمكن لبرلمان الإقليم أو الحكومة أو حتى مسعود بارزاني إلغاء نتائج الاستفتاء». كذلك، حذر رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النائب احمد حاجي، من أن رفض الحوار و»العقوبات الجماعية» تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي لمزيد من الأزمات.

وقال في مؤتمر صحافي، إن «خطاب التصعيد ورفض الحوار والعقوبات الجماعية تهدد السلم الاجتماعي ولن تؤدي إلا لمزيد من الأزمات والكراهية وستأتي بنتائج عكسية تخدم مصالح أعداء العراق»، مبينا أن «القرارات التي تم اتخاذها من الحكومة والبرلمان تجاه الإقليم هي قرارات سياسية وأحادية الجانب وتمت بغياب ممثلي الإقليم وهي تؤثر بشكل مباشر على مواطني الإقليم وتدخل في خانة العقوبات الجماعية وتمس في بعض جوانبها بالحقوق الدستورية للإقليم».

ودعا الحكومة والبرلمان إلى «إلغاء جميع القرارات التي صدرت بغياب الكرد»، لافتا إلى أن «عضو مجلس النواب والممثل لمائة ألف نسمة لديه حصانة قانونية ولا يمكن محاسبته لمجرد تعبيره عن الرأي»، معتبرا أن «الاستفتاء مجرد تعبير عن رأي وحق مكفول لجميع المواطنين العراقيين ولا يدخل من باب الحنث باليمين لأن الانفصال لم يحصل كي يعتبر حنثا باليمين، لذلك فإن أي محاسبة للنواب تعتد إجراء سياسيا».

ودعا أيضاً حكومة إقليم كردستان إلى «الإسراع بإجراء انتخابات رئيس إقليم جديد ودورة برلمانية جديدة تؤسس لحكومة جديدة تعالج الأزمات التي تسببت بها الإدارة الحالية من استقطاع الرواتب وتعطيل الحياة الاجتماعية والسياسية وفتح قنوات حوار مع الحكومة الاتحادية بما يصب في مصلحة الصالح العام».

أما النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، فقد أكد لـ«القدس العربي»، إن «حل الخلاف بين بغداد وأربيل يمكن أن يكون سياسياً، وفي حال تعذر ذلك يمكن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية».

وعن مصير النواب الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء، يقول: «من شارك في الاستفتاء وحنثوا باليمين وفقا للمادة (50) من الدستور العراقي، يرفع أمرهم إلى المحكمة الاتحادية أيضا»، لكنه أكد «لا يمكن لأي أحد في البرلمان منع أي نائب من الدخول إلى مجلس النواب، لان ذلك أمر غير قانوني وغير دستوري».

29 كيانا في انتخابات برلمان الإقليم

وفي إقليم كردستان، تجري الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى انتخابات رئاسة الإقليم، المقررة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، تلقيها أية طلبات لتأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، فيما أعلنت «عدم إمكانية» إجراء الانتخابات في كركوك و»المناطق الكردستانية المستقطعة» في حال لم يتم تشريع قانون الانتخابات في كردستان. وأعلنت تسجيل 29 كيانا للمنافسة في انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم المفوضية، شيروان زرار، في مؤتمر صحافي، عقده في أربيل، أمس الاثنين، «لم تقدم أية جهة سياسية طلباً؛ حتى الآن، لتأجيل الانتخابات في كردستان»، مؤكداً «إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ورئاسة الإقليم في موعدها المحدد».

وأوضح أن المفوضية تستطيع أن «تجري الانتخابات بلا قانون في المحافظات الأربع في كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)»، مستدركا بالقول إن «المفوضية لا يمكنها تأجيل الانتخابات، كون هذا الأمر متعلق بالبرلمان، الذي يعدّ الجهة الوحيدة التي لها صلاحية البت بمثل هكذا قرار».

وبشأن موافقة المفوضية على المرشح عن حركة التغيير الكردستانية محمد توفيق رحيم، لرئاسة الإقليم، أوضح قائلا: «طلبنا من مجلس الشورى واللجنة القانونية ان تمدد موعد تسلم أسماء المرشحين لرئاسة الإقليم، وننتظر توضيحا من رئاسة الإقليم بهذا الشأن. بعد ذلك ستقرر المفوضية قبول المرشح من عدمه».