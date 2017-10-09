﻿قيادي في تنظيم «الدولة» يحاول الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري

حلب – «القدس العربي»: ذكر ناشطون سوريون في شمال (شرقي البلاد) أن قيادياً في تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وصل إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث يسعى إلى التوجه عبر مطار القامشلي إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مدير شبكة الخابور ابراهيم الحبش لـ»القدس العربي»: إن القيادي في تنظيم الدولة بشار الحنيش او ما يعرف بشرعي الخط الغربي جزيرة (ابو معاوية) وصل قبل أيام إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ريف الحسكة.

وأوضح الحبش إن القيادي في تنظيم الدولة، بشار الحنيش وصل إلى قرية قصيبة في منطقة أم مدفع (90 كلم جنوب غربي الحسكة)، بعد حصوله على موافقة من الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د « من أجل تسوية وضعه بوساطة احد ابناء عمومته الذي تربطه علاقات وثيقة مع قيادات الحزب في الحسكة وعامودا.

وأضاف أن الحنيش يحاول الوصول إلى دمشق عبر مطار القامشلي ومصالحة النظام بمساعدة عمه أحد أهم ضباط النظام في إدارة الحرب الكيميائية اللواء حسن الجيجان وبالتعاون مع»ب ي د» الذي سهل عبوره إلى الحسكة.

وأشار إلى أن الحنيش والمعروف بأوساط تنظيم الدولة باسم أبو معاوية أشرف بشكل مباشر على إعدام أكثر من ثلاثة عشر من أبناء قرية محيميدة في ريف ديرالزور الغربي بإصداره فتاوى بردتهم عن الإسلام بسبب انتسابهم للجيش الحر في القرية، إضافة إلى مصادرة العشرات من العقارات والاراضي بالفتوى ذاتها.

وحول هروب قيادات تنظيم الدولة «داعش» إلى ريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا قال حسن القاضي مدير شبكة صوت الشرقية لـ «القدس العربي»، انه وصل إلى ريف الحسكة الجنوبي حسان محيسن العروة احد ابناء قرية الجنينة في ريف ديرالزور الغربي، الذي يملك ويدير مكتب الموصل والعروة للحوالات المالية، اضافة إلى 45 سيارة وصهريج نقل نفط.

وحسب القاضي فإن العروة يرتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع التنظيم، ويعد أحد أهم الشخصيات التي تعمل على تحريك الأموال واستجراره من خارج سيطرة التنظيم وإبرام صفقات تجارية لمصلحة التنظيم كان أهمها قطع غيار السيارات.