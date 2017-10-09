﻿هدف جيرو لأرسنال بين الثلاثة المرشحة للأفضل في 2017

زيوريخ – الأناضول: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الأهداف الثلاثة المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في العام الحالي 2017. وهي هدف دينا كاستيانوس، لاعبة فنزويلا في مرمى الكاميرون خلال مونديال الناشئات تحت 17 عاما التي أقيمت في الأردن. وهدف الفرنسي أولفييه جيرو لاعب أرسنال والذي سجله في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنكليزي، والثالث هو هدف أوسكارين ماسولوك، حارس باروكا الجنوب إفريقي، في مرمى أورلاندو بالدوري المحلي. وسيتم الاعلان عن الهدف الفائز بجائزة أفضل هدف (جائزة بوشكاش) خلال الحفل الذي سيقيمه الفيفا في العاصمة البريطانية لندن خلال الشهر الجاري.

هاينكس يثق في قدرته على تغيير حظوظ البايرن

ميونيخ – رويترز: عبر يوب هاينكس العائد لتدريب بايرن ميونيخ عن ثقته في قدرته على تغيير حظوظ بطل ألمانيا بعد بداية متثاقلة للموسم أجبرته على إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي. وسيتولى هينكس (72 عاما) تدريب البايرن للمرة الرابعة، وسيبدأ مهمته والفريق في المركز الثاني في الدوري الالماني، متأخرا بخمس نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر بعدما أهدر تقدمه بهدفين في آخر مباراتين بالمسابقة كما خسر 3-صفر من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. وقال هاينكس الذي قاد البايرن للتتويج بثلاثية الدوري المحلي وكأس ألمانيا ودوري الأبطال في 2013، خلال تقديمه لوسائل الاعلام والجماهير: «أعتقد اننا في موقف صعب. الفريق في مرحلة تغيير. هناك اصابات. مانويل نوير أفضل حارس في العالم مصاب. فرانك ريبري مصاب… لكنني أثق في قدرتي على إعادة الفريق لطريق الانتصارات. الفريق يملك الكفاءة للظهور بشكل مختلف. سأقوم بعملية تغيير متوازنة وأملك الخبرة للقيام بذلك». وقال هاينكس، الذي ستكون أول مباراة للفريق تحت قيادته أمام فرايبورغ السبت المقبل، إن عودته تأتي من منطلق علاقة الصداقة القوية التي تربطه برئيس البايرن أولي هونيس وانه يرغب في الابتعاد مجددا في نهاية الموسم. وأوضح: «إنها ليست عودة للتدريب… تحدثت مع الرئيس التنفيذي رومينيغه والرئيس هونيس وطلبوا مني تولي المسؤلية لفترة محددة». وسبق لهاينكس تدريب البايرن من 1987 الى 1991 وأيضا لفترة قصيرة في 2009.

مدرب كولون الألماني لا يخشى فقدان منصبه!

برلين – د ب أ: قال بيتر شتوغر مدرب كولون المتعثر في المركز الثامن عشر الأخير في الدوري الألماني، برصيد نقطة واحدة حصدها خلال سبع مباريات، إنه لا يشعر بالخوف إزاء إمكانية فقدان منصبه بالفريق. وقال شتوغر (51 عاما) أنه لا يعتقد أنه يعيش فترة فشل في عمله، مؤكدا على الالتزام الكامل للاعبي الفريق. وقال: «العمل التدريبي دائما يكون صعبا، ودائما يكون الرحيل واردا»، لكنه أضاف أنه لا يفكر في مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع القيم الأخلاقية والالتزام. ويتولى النمساوي شتوغر تدريب كولون منذ 2013، وقاد الفريق للعودة من جديد إلى الدرجة الأولى، والمشاركة الأوروبية الأولى خلال عشرين عاما، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. واعترف شتوغر بأنه يواجه ضغوطا هائلة، لكنه أكد أن الفريق والنادي مستعدان لتقبل الوضع الصعب ومحاولة التغلب عليه .

مشاجرة بالأعيرة النارية بين الجماهير في دوري باراغواي

أسونسيون – د ب أ: سقط ثلاثة جرحى بأعيرة نارية وأصيب شخص بسلاح أبيض، بالإضافة إلى إصابة شخصين بكدمات مختلفة، في حصيلة المواجهات العنيفة التي اندلعت الأحد بين أنصار نادي أولمبيا بباراغواي، وأدت إلى إلغاء مباراة هذا الفريق أمام منافسه سول دي أمريكا. ووقعت هذه الأحداث المؤسفة داخل ملعب «ريو باربيتي» بمدينة بيدرو خوان كابايرو بباراغواي، والتي تبعد 450 كيلومترا عن العاصمة أسونسيون. وكشفت الشرطة المحلية أن المصابين نقلوا إلى أحد المراكز الطبية، فيما ألغيت المباراة بعد سبع دقائق من انطلاقها بعدما فشلت قوات الأمن واللاعبون في تهدئة الجماهير. واندلعت المواجهات بين أنصار أولمبيا (ألتراس)، الذين قدموا من العاصمة الباراغوانية لمشاهدة المباراة ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

الاتحاد النرويجي يسّاوي بين النساء والرجال في المكافآت

أوسلو – د ب أ: حسّنت رابطة كرة القدم النرويجية وضع المساواة بين الجنسين بصفقة جديدة تقدم تعويضا ومكافآت متساوية للرجال والنساء الذين يمثلون البلاد دوليا. ويتلقى منتخب الرجال حوالي 6.55 مليون كرونة (761 ألف دولار) بما في ذلك الأموال من الحملات الإعلانية، أي حوالي ضعفي مبلغ 3.1 مليون كرونة المخصص للفريق النسائي. واعتبارا من 2018، سيتلقى المنتخبان مبالغ متساوية بقيمة 6 ملايين كرونة. وحول منتخب الرجال 550 ألف كرونة من حصته للمساعدة في التمويل. وذكرت الإذاعة النرويجية أن تلك الصفقة تحسن من موقف الاتحاد الكروي، مقارنة بالاتحادات الرياضية الاخرى في البلاد. وفي السابق، كانت كرة القدم تأتي بعد لعبات أخرى حول فارق المكافآت الكبير بين الرجال والنساء.