﻿تصفيات آسيا: السوريون ينتظرون منتخبهم في المواجهة الحاسمة أمام أستراليا اليوم

دمشق ـ طالقدس العربي» من كامل صقر: يلتقي المنتخب السوري «نسور قاسيون» مع نظيره الأسترالي اليوم في مباراة الإياب، ويحتاج للفوز أو التعادل بهدفين على الأقل للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا.

وكان منتخب سورية تعادل مع المنتخب الأسترالي 1/1 في مباراة الذهاب التي أُقيمت في مدينة مالاكا الماليزيا يوم الخميس الفائت، قدم فيها نسور قاسيون أداءً قوياً. ويترقب السوريون مباراة منتخبهم أمام أستراليا باهتمام كبير وينتظرون فوزهم للمحافظة على فرصة التأهل للمونديال العام المقبل. وينظر السوريون إلى أمل التأهل لرسم البسمة على وجوههم التي اكتسحتها الحرب وما حملته لهم تلك الحرب خلال السنوات السبع الماضية من آلام ومآس. وسيخسر المنتخب السوري جهود عدد من مدافعيه الأساسيين بسبب الإنذارات المتراكمة من اللقاءات السابقة للمنتخب، أبرزهم عمر خريبين وخالد المبيض، لكن مدرب المنتخب

أيمن الحكيم قال أن غياب بعض اللاعبين لن يكون عقبة أمام تحقيق الفوز. ووفق ما قاله المسؤول الإعلامي للمنتخب بشار محمد، فإن حوالي خمسة آلاف بطاقة بيعت في سيدني للجالية السورية المقيمة في استراليا لحضور المباراة. ويُعول السوريون كثيراً على النجم المهاجم عمر السومة الذي يتحدر من محافظة دير الزور لهز الشباك الاسترالية، كما يعولون ايضاً على صانع الألعاب لاعب الوسط في المنتخب السوري فراس الخطيب (34 عاما) ابن مدينة حمص لتحقيق أفضلية في فرص «نسور قاسيون». ووضعت السلطات السورية شاشات عرض عملاقة في عدد من المدن السورية، لا سيما في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماه لإتاحة المجال أمام عشاق كرة القدم لتشجيع منتخبهم. ومع انتشار السلاح في سورية، يتخوف الكثيرون من لجوء حملة السلاح لإطلاق النار احتفالاً بفوز منتخب بلادهم على المنتخب الاسترالي في حال حصل هذا الفوز، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب بعدم إطلاق النار، وانطلقت حملة على «فيسبوك» تحت اسم: «رصاص فرحك بيقتلني»، قال فيها مطلقو الحملة: «كي لا تتحول الفرحة إلى مأساة… لا تُطلقوا الرصاص». وطالب مدافع المنتخب السوري أحمد الصالح عبر صفحته على «فيسبوك» بذات الشيء وكتب: «أناشد كل مواطن محب وعاشق لهذا المنتخب أن يحتفل بالفوز إذا تحقق يوم الثلاثاء أن يحتفل بصورة حضارية وراقية، وأن يمتنع الجميع عن إطلاق الرصاص ابتهاجا بالفوز… لأن التجارب السابقة في الاحتفال بإطلاق الرصاص أتت بنتائج كارثية إذ راح ضحيتها مواطنون أبرياء في أكثر من مدينة سورية… وهؤلاء الضحايا ما كانوا في الشارع إلا للاحتفال بالانتصار… فهل من الصواب والعقل أن نمزج الدماء البريئة بفرحة الانتصار؟». وأضاف الصالح: «أناشد الجميع ألا يقلبوا الفرح إلى حزن وألا ينهوا حياة أشخاص يعيشون أهم لحظات الفرح في حياتهم على الصعيد الرياضي الوطني».