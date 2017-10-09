﻿مباريات اليوم: هولندا في حاجة إلى «معجزة» للحفاظ على أمل التأهل!

أمستردام – د ب أ: بات المنتخب الهولندي بحاجة إلى ما يمكن وصفه بـ»المعجزة» أمام نظيره السويدي اليوم كي يحافظ على أمله الأخير في التأهل لنهائيات كأس العالم، ومع ذلك لا يزال المدرب دك أدفوكات متمسكا بالأمل، عكس ما يراه النجم آريين روبن قائد الفريق.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة مقابل 19 نقطة للمنتخب السويدي و20 نقطة للمنتخب الفرنسي المتصدر. ويقتصر الأمل الأخير الضعيف للمنتخب الهولندي في التأهل للملحق الفاصل ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثاني، لكنه بحاجة أولا إلى تسجيل سبعة أهداف على الأقل في المباراة في أمستردام في الجولة العاشرة الأخيرة. ورفع المخضرم آريين روبن راية الاستسلام وأبدى فقدانه الأمل، حيث قال: «يجب أن نكون واقعيين. ليس ممكنا الفوز على السويد بهذه النتائج. سأترك الألة الحاسبة في المنزل.» أما المدرب أدفوكات فأكد أن الأمر «ممكن»، كما قال المدافع فيرجيل فان دايك: «لن ندخل إلى أرض الملعب بدون الرغبة في المحاولة.» وتلاشت آمال المنتخب الهولندي بشكل كبير حتى قبل الفوز الذي حققه على مضيفه البيلاروسي 3/1 السبت، حيث كان منتخب السويد تغلب على لوكسمبورغ 8/0، وهو أكبر انتصار للمنتخب السويدي منذ 1954، والذي عزز فارق الأهداف الذي يفصله عن هولندا بشكل كبير. وشهدت المباراة الأخيرة في بوريسوف حلقة جديدة من مسلسل العروض المتواضعة للمنتخب الهولندي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2010 وأحرز المركز الثالث في بطولة 2014، وبات الآن بصدد الغياب عن النهائيات في ثاني بطولة كبيرة على التوالي، حيث أخفق أيضا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016). وذكرت صحيفة «فولكسكرانت» الهولندية: «الأزمة عميقة. المنتخب الهولندي عليه تعلم لعب كرة القدم من جديد»، بينما ذكرت صحيفة «دي تيليغراف» أن «المنتخب الهولندي ليس فريقا.» ويتوقع أن يعلن روبن، الذي شارك في مونديال 2010، اعتزال اللعب الدولي عقب مباراة اليوم، كما ينتظر نهاية الفترة الثالثة لأدفوكات (70 عاما) في تدريب المنتخب الهولندي والتي بدأها قبل أشهر قليلة خلفا لداني بليند، بهدف قيادة الفريق للمونديال. ويرى الكثيرون أن الكرة الهولندية التي ابتكرت في الماضي «الكرة الشاملة» وأنجبت رموزا بارزة أمثال يوهان كرويف ماركو فان باستن ورود خوليت وروبن، عليها أن تبحث عن انطلاقة جديدة للعودة مستقبلا. وخسر المنتخب الهولندي المباراتين أمام نظيره الفرنسي صفر/1 وصفر/4، كما خسر أمام بلغاريا صفر/2، وخسر المنتخب السويدي أيضا أمام بلغاريا لكنه نجح في الفوز على نظيره الفرنسي 2/1 وتعادل مع هولندا 1/1 .