﻿المنتخب الألماني يفوز على أذربيجان ويحصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة

عواصم – د ب أ: حقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم، بتغلبه على ضيفه أذربيجان 5/1، في الجولة العاشرة الأخيرة من المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز منتخب النرويج على إيرلندا الشمالية 1/صفر والمنتخب التشيكي على سان مارينو 5/صفر.

وسجل أهداف المنتخب الألماني ليون غوريتسكا (هدفين) في الدقيقتين التاسعة و66، وساندرو فاغنر في الدقيقة 54 وأنطونيو روديغر في الدقيقة 64 وايمري تشان في الدقيقة 81، فيما سجل هدف أذربيجان الوحيد راميل شياديف في الدقيقة 34. ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات العشر التي خاضها في التصفيات، علما انه ضمن تأهله للمونديال في وقت سابق، فيما توقف رصيد أذربيجان عند عشر نقاط في المركز الخامس قبل الأخير. وخسر إيرلندا الشمالية أمام مضيفه النرويجي صفر/1. وسجل الهدف الوحيد كريس برانت لاعب إيرلندا الشمالية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71. ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إيرلندا الشمالية عند 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل للملحق الأوروبي، كواحد ضمن أفضل ثمانية منتخبات أحرزت المركز الثاني. واكتسح المنتخب التشيكي ضيفه سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة. وسجل أهداف المنتخب التشيكي ميكاييل كرمينسيتش (هدفين) في الدقيقتين الثامنة، و23 ويان كوبيك في الدقيقة 27، وفيليب نوفاك في الدقيقة 71 وفاكلاف كادليتش في الدقيقة 83. ورفع منتخب التشيك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما يظل سان مارينو بلا نقاط في المركز السادس الأخير.