﻿ميسي والأرجنتين يواجهان المجهول في المرحلة الأخيرة… وتشيلي وكولومبيا تتربصان

بوينس آيرس – د ب أ: اتخذت المؤهلة لكأس العالم، منحى غير متوقع، فقد بات الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والتشيلي أليكسيس سانشيز والكولومبي خاميس رودريغز يواجهون في مرحلتها الأخيرة شبح الغياب عن المونديال مع منتخبات بلادهم.

وتتربع البرازيل على صدارة التصفيات برصيد 38 نقطة وضمنت تأهلها للمونديال، تليها أوروغواي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة وهي أقرب المنتخبات للتأهل أو على أقل تقدير خوض الملحق الفاصل أمام نيوزيلندا. ولايزال الأمل يحدو تشيلي وكولومبيا (26 نقطة) والأرجنتين وبيرو (25 نقطة) وباراغواي (24 نقطة) في التأهل من خلال المرحلة الأخيرة. وتضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، التي تضم 10 فرق، تأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة للمونديال، فيما يلعب الخامس ملحقا فاصلا أمام بطل أوقيانوسيا. وستتسم المباريات الخمس التي ستلعب في توقيت واحد في المحطة الأخيرة اليوم بالتوتر الشديد نظرا لغموض الموقف للمراكز الأربعة المتبقية. وفي الوقت الذي يستعد فيه مختلف اللاعبين في هذه المنتخبات، والذين يعدون نجوما من الطراز العالمي، خوض مباريات صعبة للغاية بعد عناء السفر لمسافات طويلة، بالإضافة إلى اللعب على مستويات مرتفعة من سطح البحر وسط درجات حرارة عالية لم يعتادوا عليها، يبرز تحد آخر وهو القتال لحسم مصير فرقهم في الجولة الأخيرة من التصفيات التي لم تعتد على بقاء احتمالاتها مفتوحة حتى مراحل متأخرة. وبعدما خسر ثلاث بطولات كبرى لعبها مؤخرا، وهي كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016، يواجه المنتخب الأرجنتيني خطرا محدقا بالغياب عن مونديال روسيا 2018. ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على نظيره الإكوادوري، حيث يحتاج ميسي ورفاقه على ارتفاع ألفين و800 متر عن سطح البحر إلى تحقيق الفوز كي يضمن على الأقل خوض الملحق الفاصل. وقد يكون التعادل كافيا للأرجنتين للتأهل إلى المونديال الروسي، كما قد يؤهلها الفوز للملحق الفاصل، ولكن هذا كله يعتمد على نتائج الفرق الأخرى. وأخفق المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في التصفيات، ورغم امتلاكه مهاجمين من العيار الثقيل لم يسجل سوى 16 هدفا في 17 مباراة لعبها في التصفيات حتى الآن. وهذا يزيد من مخاوف غياب الأرجنتين، التي فازت بلقبين في كأس العالم ولم تغب عن هذه البطولة منذ عام 1970، عن اللعب في روسيا، رغم احتفاظ مدربها الوطني خورخي سامباولي بتفاؤله، الذي قال عقب التعادل مع ضيفه بيرو صفر/صفر الخميس الماضي: «إذا لعبنا بنفس الأداء الذي قدمناه اليوم فسنتأهل». وعلى الجانب الأخر، يواجه منتخب تشيلي مهمة صعبة عندما يلتقي البرازيل في مدينة ساو باولو، حيث يحتاج بطل أمريكا الجنوبية إلى الفوز كي يحجز مقعدا له في كأس العالم. ولم يخسر المنتخب البرازيلي طوال التصفيات سوى مباراة واحدة وكانت أمام تشيلي في المرحلة الأولى، ولكنها كانت في سانتياغو عاصمة تشيلي، وتطور «السامبا» كثيرا من الناحية الفنية منذ ذلك التاريخ ليصبح بدون شك الأوفر حظا في تحقيق الفوز اليوم. ووقع المنتخب الكولومبي في أزمة غير متوقعة الخميس الماضي، فقد نجح رادميل فالكاو في التقدم في مباراته أمام باراغواي في الدقيقة 78 ومن ثم وضع له قدما في النهائيات المقبلة، إلا إن شباكه استقبلت هدفين في ثلاث دقائق قبل نهاية اللقاء. ويستعد المنتخب الكولومبي لخوص مباراته الأخيرة أمام بيرو في ليما، عاصمة الأخيرة، حيث سيتأهل الفائز من هذا اللقاء إلى المونديال مباشرة. وقد يطيح التعادل ببيرو من الصراع، فيما يبقي على أمال كولومبيا في خوض الملحق الفاصل، طبقا لنتائج باقي المباريات. ومن أجل أن تبقي على حلمها في التأهل، تحتاج باراغواي إلى الفوز بملعبها على فنزويلا. ولكنها حتى مع الفوز ستخسر فرصتها في التأهل إذا فازت الأرجنتين وتشيلي. ويستضيف المنتخب الأوروغواني نظيره البوليفي، الذي انتفت فرصته أيضا في التأهل، في أجواء خالية من التوتر، حيث أن هزيمته على ملعبه ستضمن له على الأقل خوض الملحق الفاصل، إلا إنه يطمح في حسم تأهله المباشر في هذه المباراة. وتفاديا لإثارة الشكوك حول المباريات التي ستشهد صراعا مريرا بين مختلف المنتخبات التي لا تعتمد على أنفسها فقط في التأهل، قام اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، كما فعل في المرحلة السابقة، بتعيين حكام برازيليين لجميع مباريات المرحلة الأخيرة، ماعدا مباراة البرازيل وتشيلي، التي سيديرها حكم من الإكوادور.