﻿صلاح… صانع بسمة الجماهير المصرية

القاهرة – الأناضول: رسم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح البسمة على وجوه جماهير بلاده بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

ويعد صلاح (25 عاما) أغلى لاعب ينتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، وتمكن من التألق في الدوري الإنكليزي. وحقق صلاح العديد من الجوائز الفردية أبرزها جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الإفريقية عام 2012، وتم اختياره ضمن فريق العام في القارة السمراء عام 2016 إضافة إلى لاعب الموسم في روما للعام ذاته. كما حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري السوبر السويسري عام 2013، وتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي خلال عام 2016 ولكنه لم يحصل علي الجائزة. وعلى صعيد الأندية، فاز صلاح مع بازل بلقب الدوري السويسري ومع تشلسي ببطولتي الدوري الإنكليزي وكأس المحترفين. أما على صعيد المنتخب المصري، فاز صلاح معه بالميدالية البرونزية في أمم إفريقيا للشباب عام 2011، إضافة إلى فضية كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الغابون. وتمكن صلاح خلال مشوار المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الروسي من تسجيل خمسة أهداف ليتصدر الهدافين. وشارك صلاح في 56 مباراة على الصعيد الدولي، وسجل 32 هدفا.

إطلاق اسمه على مدرسة!

أعلن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية في مصر، إطلاق اسم محمد صلاح نجم المنتخب المصري على إحدى المدارس في مسقط رأسه. وقال: «قررنا إطلاق اسم محمد صلاح على المدرسة التي درس فيها أثناء فترة طفولته في مركز بسيون بمحافظة الغربية». وأضاف: «صلاح تخرج من المدرسة الصناعية حيث تقرر إطلاق اسمه نظرا للإنجاز الذي حققه ونجاحه في منح المنتخب المصري بطاقة التأهل».