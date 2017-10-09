﻿710 ملايين سائح صيني في عطلة «الأسبوع الذهبي»

بكين ـ الأناضول: ذكرت إدارة السياحة الوطنية الصينية، الاثنين، أنّ 710 ملايين صيني قاموا برحلات سياحية في عطلة «الأسبوع الذهبي» داخل البلاد، تشمل عطلة العيد الوطني وعطلة منتصف الخريف.

وأشارت في بيان إلى أن 705 ملايين صيني أجروا رحلات سياحية داخل الصين و5 ملايين خارج البلاد.

وبينت أنّ سياحة الصينيين، أضافت لاقتصاد البلاد 583.6 مليار يوان، (نحو 71 مليار دولار).

وسجل عدد السياح للعام الجاري، زيادة 11.9 من مئة، وزيادة في العائدات 13.9 % موازاة مع عطلة العيد الذهبي للعام الماضي.

وحسب الإدارة، شهدت المناطق التي تشتهر بتقديم المأكولات الشعبية الصينية والمناطق التاريخية، إقبالا من السياح الصينيين.

ويطلق الصينيون على الأسبوع الذي يوافق عطلة العيد الوطني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وعيد منتصف الخريف في الرابع من الشهر نفسه اسم «الأسبوع الذهبي».