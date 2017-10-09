﻿فقدت بصرها بسبب إدمان لعبة فيديو

لندن ـ «القدس العربي»: لم تدرك وو جينغ أن ممارستها للعبتها المفضلة على هاتفها الذكي ستتسبب في فقدانها البصر جزئيا. وكانت تظن في البداية أن العوارض سببها أشياء أخرى، ربما الإنهاك والأضواء القوية في المنزل، لكن بعد مراجعة الأطباء تبين أن هوايتها ستفقدها النظر تماما.

ووفق موقع «ماشابل» المتخصص في التقنيات، فقد فقدت الفتاة الصينية البالغة من العمر 21 عاما، بصرها جزئيا بعد يوم كامل قضته وهي تمارس لعبة «شرف الملوك» على هاتفها الذكي.

وتعمل الفتاة في مجال التمويل، وكانت تضجر كثيرا فتلجأ إلى اللعب عبر الهاتف الذكي، وبعد ساعات طوال من اللعب بدأت تشعر فجأة بأنها تفقد البصر جزئيا في عينها اليمنى. ونقلت إلى مستشفيات عدة، حتى تم تشخيص حالتها بانسداد شريان شبكي في عينها اليمنى.