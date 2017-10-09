﻿منافسة دولية على انتاج «البطيخ المكعب»

أضنه ـ الأناضول: على مر السنين، عُرفت الفاكهة والخُضَر بأشكلها المتداولة في الأسواق، لكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تظهر تقنيات جديدة في مجال الزراعة تسمح بتغيير الأشكال التقليدية للخُضَر والفاكهة. احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، على مدار السنوات الماضية، سوق صادرات الفاكهة ذات الأشكال غير التقليدية، الذي يُقدر حجمه بمليارين ونصف مليار دولار.

وخلال زيارته لليابان، جذبت الأشكال غير النمطية لفاكهة البطيخ، انتباه المهندس التركي إسماعيل يانارطاش، وفكر في نقل هذه التقنية إلى بلده.

يقول: «أعجبني شكل البطيخ المكعب، واستغربت لعدم دخول تركيا هذا السوق، لا سيما وهي تمتاز عن الدول المصدرة لهذا المنتج، بموقعها الجغرافي المميز، والقريب لأوروبا والشرق الأوسط» .

وأضاف: عملنا على مدار 4 سنوات على المشروع، باستثمارات وصلت قيمتها إلى مليوني ليرة تركية (نحو 560 ألف دولار أمريكي).

وتتغير شكل الفاكهة والخُضَر عبر وضع قوالب مختلفة الأشكال فوق جذوع النباتات، وتركها حتى تنمو الثمار داخلها، ثم تأخذ صورة الشكل المطلوب.

وتابع: «نجحنا في استخدام قوالب مختلفة الأشكال، والوصول إلى أشكال غير تقليدية للفاكهة والخُضَر مثل المكعبات والقلوب، وسجلنا براءة اختراع للمشروع داخل تركيا، ومن ثمّ شرعنا في عمليتي الانتاج والتسويق». وأشار يانارطاش إلى أن شركته بدأت في تلقي طلبات من دول خارجية مثل إيطاليا وقطر، إلى جانب بدء عملية البيع في السوق المحلي.