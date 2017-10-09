﻿هيفاء غديرة ملكة جمال تونس 2017

تونس ـ الأناضول: توجت هيفاء غديرة من محافظة باجة (شمال) بلقب ملكة جمال تونس لسنة 2017 بعد منافسة دامت نحو 3 أشهر، شاركت فيها 19 متسابقة.

ونُظم حفل التتويج في المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، ليلة الأحد /الاثنين.

وقالت غديرة «23 سنة» إن «الجمال ليس العنصر الوحيد، لاختيار الملكة، بل يجب امتلاك صفات مميزة كالجاذبية والذكاء والثقافة العامة إلى غير ذلك من الصفات التي تضيف إلى الجمال».

وأضافت إنها طوال أشهر التدريب، قامت بـ «إنجاز فكرة مشروع إنساني سيعود بالنفع على الأجيال القادمة متمثل في تجديد دار الثقافة في باجة وترميمها».

يشار إلى أن غديرة ستنافس لاحقا على لقب ملكة جمال الكون 2018.

واختيرت آمال الدشراوي وصيفة أولى، ودرصاف الزواغي، وصيفة ثانية، وملكة الورد ياسمين اليعقوبي وصيفة ثالثة، وخولة البقلوطي وصيفة رابعة.

وقالت رئيسة جمعية «تاج» (مستقلة) المنظمة للمسابقة، عائدة عنتر انه برغم الإمكانيات المادية المحدودة التي لا تمكن ملكة الجمال من تسويقها في العالم مثلما تفعل بقية الدول إلا ان المرشحات بذلن الكثير من الجهد لرفع راية الوطن عاليا.

وتابعت المتسابقات الـ 19 اللاتي تم اختيارهن كأجمل نساء تونس، دورة تدريبية وشاركن في دورات غناء ورقص ورياضة.

وللتذكير فإن تصويت الجمهور مثل 50 من مئة من العدد الإجمالي النهائي من الأصوات الذي مُنح لكل متسابقة يضاف الى تصويت لجنة التحكيم.

ومن شروط التأهل للمسابقة أن تمتلك المرشحات الجنسية التونسية وتتراوح أعمارهن بين 17 و 25 سنة ولا يقل طولهن عن 1.7 متر، وحاصلات على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).