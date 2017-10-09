ارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا إلى 17 فريقًا وآيسلندا تصنع الحدث

“القدس العربي” ـ \(وكالات)

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018، إلى 17 فريقًا بعدما حجزت اليوم الإثنين صربيا وآيسلندا مكانًا لها في العرس العالمي.

وتأهل عن قارة أوروبا منتخبات بولندا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وآيسلندا وصربيا إضافة إلى روسيا المستضيفة لفعاليات النسخة القادمة للمونديال.

وتأهل عن قارة آسيا منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي عن قارة أمريكا الجنوبية.

وحسم منتخبا المكسيك وكوستاريكا بطاقة التأهل إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

بينما تأهل عن قارة إفريقيا منتخبا مصر ونيجيريا.

وما زالت التصفيات جارية في القارات الخمس لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية.

آيسلندا من التألق في يورو 2016 إلى المونديال لأول مرة

وقد دخلت آيسلندا التاريخ من أوسع أبوابه بعدما نجحت في اجتياز التصفيات الأوروبية والتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018 لأول مرة في تاريخها.

وأصبحت آيسلندا صاحبة منتخب أصغر دولة من حيث عدد السكان يشارك في كأس العالم لأول مرة عبر التاريخ، حيث يبلغ تعداد سكانها 334 ألف نسمة فقط.

ونجح المنتخب الآيسلندي في جذب الأنظار إليه بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي أقيمت في فرنسا عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد أن كان جميع المتابعين لكرة القدم العالمية يتوقعون خروج المنتخب الآيسلندي من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة إلا أنه أصبح الحصان الأسود في البطولة القارية ككل.

وكانت أولى مفاجآته في العرس الأوروبي بتعادله مع البرتغال بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها تعادلت مع المجر، قبل أن تحقق الفوز على النمسا بهدفين لهدف، لتتأهل برفقة المجر إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة وتصعد معهم البرتغال كأفضل فريق يحتل المركز الثالث.

لم تتوقف المفاجآت الآيسلندية عند ذلك فحسب، لكنها واصلت التألق وأطاحت بالإنجليز من ثمن النهائي بالفوز بهدفين لهدف، لتصعد إلى ربع النهائي لتنجح فرنسا في إيقاف الصحوة الآيسلندية بالفوز عليها بخمسة أهداف لهدفين.

واستمر التألق الآيسلندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة للعرس العالمي، ففي مرحلة المجموعات حققت الفوز في سبع مواجهات والتعادل في لقاء وحيد والهزيمة في مباراتين لتصل إلى النقطة 22 التي منحتها بطاقة التأهل المباشر للمونديال الروسي على حساب منتخبات الخبرة كرواتيا وأوكرانيا وتركيا.

وبذلك، أصبحت بطولة كأس العالم هي ثاني بطولة كبرى تشارك فيها آيسلندا على مدار التاريخ بعد مشاركتها في يورو 2016.