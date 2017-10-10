حاملة الطائرات “روزفلت” تغادر الولايات المتحدة لمناطق عمليات الأسطولين الخامس والسابع

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الأسطول الأمريكي، الإثنين، مغادرة “يو إس إس ثيودور روزفلت” أقوى حاملة طائرات بالجيش، ميناء مدينة سان دييغو، جنوبي ولاية كاليفورنيا، في “عملية انتقال روتينية”.

جاء الإعلان في بيان صادر عن الأسطول، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن “يو إس إس ثيودور روزفلت”، سترافقها حاملة الطائرات “يو اس اس بنكر هيل”، والمدمرتان “يو اس اس هيلسي”، و”يو اس اس بريبل”، والفرقاطة “يو اس اس سمبسون”.

البيان ذكر أن المهمة المكلفة بها حاملة الطائرات “عملية انتقال روتينية”، في حين يرافقها 7 آلاف و500 بحار وجندي من القوات الخاصة.

ولم يعلن البيان بشكل واضح الوجهة التي ستذهب إليها حاملة الطائرات، لكنه ذكر أن فريق المهمة معني بالتركيز على “عمليات السلامة البحرية في مناطق عمليات الأسطولين السابع والخامس (التابعين لسلاح البحرية)”.

وأفاد البيان أن أسطولًا من 6 مقاتلات، وأسطول طائرات دعم لوجيستي، وثلاث مروحيات قتالية، سترافق فريق المهمة أيضًا.

ويرى مراقبون أن تكليف فريق مهمة حاملة الطائرات، بمهام في مناطق عمليات الأسطولين الخامس في مضيق هرمز، والسابع غربي المحيط الهادئ، بمثابة حملة ضد إيران أو كوريا الشمالية.