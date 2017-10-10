وفاة 20 مزارعاً في الهند إثر تسممهم بمبيدات آفات

“القدس العربي” – وكالات: توفي 20 مزارعاً هندياً ونقل مئات إلى المستشفى، إثر تنشق مبيدات آفات سامة خلال رشها على المزروعات، بحسب ما أعلن مسؤولون رسميون الاثنين في حادثة جديدة تكشف عن معايير السلامة المتدنية في البلاد.

وقضى المزارعون في ولاية ماهاراشترا الغربية التي تعد من أكبر المناطق الزراعية في الهند، بعد استخدام المبيدات الخطرة من دون اللجوء إلى أدوات حماية.

وقال كيشور تيواري الناطق باسم فريق عمل أنشأته الحكومة المحلية لمساعدة المزارعين في الضيق “توفي 20 مزارعاً والمئات منهم يخضعون لعلاج طبي. وحالة 50 منهم هي حرجة وتضرر بصرهم”.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في آب/أغسطس وازداد عدد الوفيات في خلال أيلول/سبتمبر، بحسب تقارير إخبارية محلية.

ووقعت الوفيات في منطقة يافاتمال التي تبعد نحو 670 كيلومتراً عن العاصمة الاقتصادية للبلاد بومباي.

ويندد الناشطون بنقص في التشريعات المرتبطة باستخدام مبيدات الآفات وتقاعس في تزويد المزارعين الفقراء بتجهيزات حمائية.

وقال تيواري إن الضحايا لم يكونوا ينتعلون جزمات أو يضعون أقنعة وقفازات. وهم عانوا من تشوش الرؤية وصداع حاد في الرأس.

وكانت المحكمة العليا في بومباي طلبت الأسبوع الماضي من حكومة ماهاراشترا حظر بيع مبيدات الآفات في المناطق المعنية.

وتضم الهند نحو 260 مليون مزارع يعيشون على الكفاف في مزارعهم.

وغالباً ما يتأثر مصدر رزقهم بموجات الجفاف، وقد انتحر 1417 مزارعاً في ماهاراشترا سنة 2016، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي حزيران/يونيو، وافقت الحكومة المحلية على إلغاء ديون مزارعين قيمتها 5 مليارات دولار تقريباً.