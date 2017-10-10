موسكو تهدد وسائل الاعلام الأمريكية في روسيا بقيود قانونية

“القدس العربي”- وكالات: هددت روسيا الاثنين وسائل إعلام أمريكية تعمل على اراضيها بان تفرض عليها قيودا قانونية جديدة بعدما عبرت شبكة روسيا اليوم (راشا توداي – آر تي) عن استيائها من عراقيل تواجهها نشاطاتها في الولايات المتحدة.

ووجهت وزارة العدل الروسية رسالة إلى “عدد من وسائل الاعلام الاميركية العاملة في روسيا” تحذرها من أن “مخالفة القانون الروسي غير مقبولة”، كما نقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس عن المكتب الصحافي للوزارة.

واضافت الوزارة أن الرسالة شكلت “إجراء رد على الاضطهاد الذي تتعرض له وسائل الاعلام الروسية في الولايات المتحدة”.

وذكرت اذاعة أوروبا الحرة التي يمولها الكونغرس الأمريكي انها تلقت رسالة تحذير من أن نشاطاتها يمكن أن تخضع لقانون روسي يلزم المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي على التسجل بصفة “عميل أجنبي”.

وهذا القانون الذي أقر في 2012 لم يستخدم ضد وسائل الاعلام من قبل.