بوليفيا تحيي الذكرى الخمسين لرحيل تشي غيفارا

“القدس العربي”- وكالات: أحيا الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس، يوم الاثنين، الذكرى الخمسين لرحيل تشي غيفارا، الزعيم الثوري المولود في الأرجنتين والذي اعتقل وأُعدم في بوليفيا.

وقال موراليس أمام حشد من حوالي 25 ألف شخص في فاليجراند، المدينة التي عرض فيها جثمان جيفارا بعد إعدامه في التاسع من تشرين أول/ اكتوبر :1967 “نحن متحدون في الحرب ضد الامبريالية والاستعمار والرأسمالية”.

ولد جيفارا عام 1928 وكان أحد المقربين من الزعيم الكوبي فيدل كاسترو وكان يقود الثوريين البوليفيين عندما اعتقل على أيدي جنود مدعومين من الولايات المتحدة.

وأعدم الزعيم الثوري بناء على أوامر من الرئيس آنذاك رينيه بارينتوس. ودفن جثمانه في مقبرة جماعية مع ثوار آخرين، لكن تم استخراج جثمانه في وقت لاحق وأعيد دفنه في كوبا.