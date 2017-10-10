طيران التحالف الدولي يقصف رتلا لتنظيم الدولة في صحراء الأنبار

“القدس العربي”- وكالات: أفادت مصادر عسكرية عراقية الثلاثاء بأن طيران التحالف الدولي قصف رتلا لعناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في صحراء الأنبار 118/ كلم غرب بغداد./

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن “طيران التحالف الدولي قصف رتلا لتنظيم داعش ودمر 19 عجلة (عربة) للتنظيم في وادي حوران ومنطقة الكعرة في صحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل جميع من فيها”.

وأوضحت أن “عناصر داعش بعد الخسائر المتكررة وتحرير الحويجة وعانه بدأوا بالانسحاب باتجاه الصحراء بمحافظة الأنبار والتمركز فيها”، وانحسر تواجد التنظيم الآن في مناطق راوة والرطبة والقائم أقصى غربي البلاد قرب الحدود العراقية السورية.

وتشن القوات العراقية بصورة متكررة عمليات عسكرية وقصف جوي بالاستعانة بطيران التحالف الدولي لملاحقة عناصر التنظيم.