نفوق أكثر من مئة فرس نهر في ناميبيا

“القدس العربي” – وكالات: عثر على حوالى مئة فرس نهر نافق في نهر في محمية وطنية في ناميبيا، قد تكون قضت جراء مرض الجمرة الخبيثة على ما أعلنت وزارة البيئة.

وتظهر صور نشرتها الصحف المحلية جيف فرس نهر ممدة على ظهرها، وأخرى يطفو وجهها على سطح المياه في منتزه بوابواتا الوطني في شمال شرق البلاد.

وأوضح وزير البيئة الناميبي بوامبا شيفيتا لوكالة فرانس برس، “أكثر من مئة فرس نهر نفقت الاسبوع الماضي. لا تعرف سبب نفوقها لكن نشتبه ان يكون مرض الجمرة الخبيثة”. والجمرة الخبيثة مرض بكتيري مرتبط عادة بالمناخ القاحل.

ورجح الوزير ان ترتفع الحصيلة بعد مشيراً الى ان التماسيح قد تكون ايضاً التهمت جيف حيوانات نافقة من هذا النوع.

واضاف “فرقنا البيطرية توجهت الى المكان لتحديد سبب النفوق. وسنتخذ اجراءات ما ان نحصل على النتائج”. وتضم ناميبيا الواقعة في جنوب القارة الافريقية والتي يقبل عليها السياح بسبب ثروتها الحيوانية والنباتية، حوالى 1300 فرس نهر.

والجمرة الخبيثة مرض حاد يصيب الحيوان والانسان على حد سواء. وتستخدم الجمرة الخبيثة كسلاح جرثومي ايضاً.

وقد قضى هذا المرض في الفترة الاخيرة على قردة الشمبانزي في منتزه وطني في ساحل العاج.