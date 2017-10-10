زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمالي تشيلي

“القدس العربي” – وكالات: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمالي تشيلي، صباح الثلاثاء.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية، عن الهيئة، أن مركز الزلزال وقع في إقليم تاراباكا (شمال)، على بعد 73 كيلومتراً شرقي ميناء مدينة أريكا الساحلية.

ووقع على عمق 82 كيلومتراً، عند الساعة 3:32 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ولم تكشف السلطات التشيلية حتى الساعة 7:30 ت.غ، مزيداً من التفاصيل حول ما خلّفه الزلزال، كما لم يرد بلاغات عن خسائر في الممتلكات أو الأرواح.