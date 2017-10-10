الشرطة التركية تسعى لاعتقال 70 عسكريا بسبب صلتهم بغولن

“القدس العربي”- وكالات: قالت وكالة دوجان التركية الخاصة للأنباء إن الشرطة بدأت الثلاثاء عملية لاعتقال 70 جنديا متهمين بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

ورغم مرور نحو 15 شهرا على الانقلاب الفاشل تتواصل العمليات التي تستهدف أنصار كولن بصفة يومية. ونفى غولن تورطه في تلك المحاولة. وفي الأسبوع الماضي فقط اعتُقل نحو 800 شخص بسبب علاقاتهم المزعومة به.

وقالت دوجان إن من بين من استهدفتهم العملية ضابطين برتبة كولونيل وسبعة ضباط برتبة كابتن و36 برتبة لفتنانت. وتركزت العملية في مدينة قونية الواقعة بوسط تركيا ولكنها جرت في وقت متزامن في سبعة أقاليم أخرى.

وقالت دوجان إن 62 من المشتبه بهم من أفراد القوات الجوية وبعضهم طيارون. وقامت الشرطة بتفتيش منازلهم وأماكن عملهم.