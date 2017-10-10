بنغلاديش تطلب من الأمم المتحدة إنشاء منطقة آمنة للاجئين الروهينغا

“القدس العربي” – وكالات: طلب وزير المالية البنغالي، أبو المعال عبد المحيط، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء منطقة آمنة للاجئين الروهينغا الذين فروا من اضطهاد جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة، في إقليم أراكان إلى الأراضي البنغالية.

وذكرت وسائل إعلام بنغالية، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر بممثلية الأمم المتحدة في بنغلاديش (لم تسمه)، أنّ “غوتيرش التقى عبد المحيط في مدينة نيويورك الأمريكية (الإثنين)؛ حيث أكد الأخير على ضرورة إنشاء مناطق آمنة لإيواء الروهينغا”.

وشدّد عبد المحيط على “أهمية التحرك السريع لإنهاء الأزمة الإنسانية الحاصلة في أراكان”.

من جانبه، أكّد غوتيرش أنّ “الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة البنغالية، بخصوص أراكان، وستبذل قصارى جهدها لحل أزمة اللاجئين وإنهاء معاناة الروهينغا”.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف (حسب ناشطين محليين) وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء (حسب الأمم المتحدة).

ومنذ ذاك التاريخ عبَرَ نحو 509 آلاف من المسلمين الروهينغا إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، وفق ما أفاد به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في وقت سابق.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتان الدوليتان، مجلس الأمن إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهينغا.